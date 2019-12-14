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台南玉井大火7死 1名男子自首點燃汽油縱火

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58聯合報 記者陳宛茜／即時報導

夜晚走在台北街頭，抬起頭看在台北101，是否看到學生時代的記憶—化學元素週期表？

聯合國宣布今年是「國際化學元素週期表年」。中國化學會為了推廣科普，昨起連續三天，每天晚上六點半在台北一○一北面外牆點燈展示化學元素週期表與相關動畫，讓大家理解化學無所不在。

化學元素週期表跟台北101有甚麼關係？原來週期表上原子序第101為「鍆」，是以提出週期表的現代化學之父門得列夫為名，因此選在台北101大樓點燈。

台北101亮起化學元素週期表。 記者許正宏/攝影
台北101亮起化學元素週期表。 記者許正宏/攝影
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台北101動畫聯合國

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