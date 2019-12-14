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緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37聯合報 記者陳婕翎／台北報導

公費流感疫苗之亂應變措施 製表／陳婕翎
公費流感疫苗之亂應變措施 製表／陳婕翎
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今年公費流感疫苗開打一波三折，因世衛組織太晚公布疫苗株，讓我國創下史上最晚開打紀錄，又遇到長者及幼兒開打接種意願超出預期，爆發「疫苗之亂」，衛福部昨決定，即日起改由專人專責處理各縣市疫苗調度事宜，將加速疫苗配送，預定於明年一月三日前全數配送完畢，緩解調度壓力。

六十五歲以上長者及學齡前幼兒疫苗開打不到一周，全台亂象不斷，診所、衛生所開打兩、三天疫苗就打光光，甚至只能先挪用校園疫苗給長者打，引起媒體及各界高度專注，衛福部部長陳時中昨罕見親上火線，緊急召開視訊會議，親自坐鎮，聽取各縣市政府衛生局目前面臨的困境，協調說明會，共商解方。

截至昨日，可供民眾接種的公費流感疫苗仍有一百五十三萬劑，陳時中於協調說明會後不斷強調，「現在問題是不患寡，而是患不均」，往年流感疫苗都是在十月一日開打，延至十一月十五日才開打，第二波十二月八日才開放長者及學齡前幼兒，民眾接種踴躍度超出預期，疫苗調度不易。

面對各縣市疫苗調度不均所引發的亂象，陳時中說，疾管署正設法加快後續疫苗配送時程，預計在十二月十八日及十二月廿日提前配送五十九．五萬劑公費流感疫苗，供各縣市政府衛生局彈性調度，而疾管署區管中心也適時協助跨縣市調度。

陳時中表示，疾管署公費流感疫苗撥發已經行之有年，配送參考原是依據去年接種點同期最大接種量，提供三日至一周接種需求量撥發疫苗。今年民眾接種踴躍程度高於預期，平日每日接種量約廿多萬劑，較往年同期成長四成，導致各縣市政府衛生局疫苗調度困難。

疾管署副署長羅一鈞進一步說明，其餘一百四十九萬劑疫苗將提前陸續於十二月底前配送，全數配送完畢日期從明年一月十三日提前至一月三日，以緩解各縣市疫苗調度壓力。

流感疫苗衛生局陳時中衛福部

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