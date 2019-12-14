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打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38聯合報 記者陳婕翎／台北報導

國內掀起公費流感疫苗搶打潮，許多診所才一拉開鐵門，就湧進許多民眾排隊等候。 記者...
國內掀起公費流感疫苗搶打潮，許多診所才一拉開鐵門，就湧進許多民眾排隊等候。 記者李樹人／攝影
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往年民眾施打公費流感疫苗，因意願低落，政府必須宣導、催打，但今年卻大反常，全台打氣超旺，各縣市政府衛生局疫苗調度困難，甚至掀起「疫苗之亂」。衛福部疾管署統計，開打四天就接種八十三萬劑，比原預期的六十萬劑高出四成，其中學齡前幼兒接種數已達十四萬劑，更高於去年同期七萬劑一倍。

民眾接種踴躍高於預期，今年十一月中開打至今已接種一百六十二萬劑疫苗，而去年同期僅打出一百卅八萬劑；疾管署副署長羅一鈞表示，即使開打第一天適逢周末，也打出八萬劑好成績，其後平日每日接種量約廿多萬劑，較往年同期成長四成。

今年公費流感疫苗打氣有多旺，診所最有感，開業診所醫師陳木榮說，診所每天還沒營業門口就大排長龍，第二階段開打三天內就打完，不少民眾被嚇到，已先預約明年疫苗。開業診所醫師林應然也說，接種人潮踴躍又集中，今年打氣整整多一倍。

台大醫院兒童感染科主任黃立民分析，公費流感疫苗打氣旺，原因為民眾不知道疫苗貨源夠不夠，但卻感受到今年一劑難求，加上公費流感疫苗開打時程較晚，流感疫情即將進入流行期，所以不敢再觀望，造成搶打風潮，自費公費皆是如此。

黃立民提醒，六十五歲以上長者及幼兒是流感重症高風險族群，疾管署預估明年一月進入流感流行期，接種疫苗後需兩周才能擁有足夠保護力，建議盡量在年底前完成接種，其他群族需達六成接種率，才能發揮群體保護力，提醒公費接種對象按照接種排程，如期接種。

流感疫苗醫師衛生局

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