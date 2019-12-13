健康你我他／按摩、指腹敲頭 讓我緩解頭痛

分享 facebook

我是都會上班族，長期久坐辦公室，每天面對電腦與複雜文書。由於工作關係，每天有一大堆公文要簽辦，還要絞盡腦汁準備寫給法院的書狀。這些文書、報告或書狀都是有時效性，不能耽擱必須盡快簽辦與處理，又常常要上網找資料、打字，長時間緊盯電腦螢幕，以至眼睛容易疲勞、神經緊繃，之後就是眼睛痠痛、頭痛。

年輕時，身體狀況好，還能應付這樣的工作壓力。但是過了40歲後，愈來愈容易頭痛，逐漸無法忍受。那時只好求助身心科門診，醫師也找不出頭痛原因，只說可能是壓力大，然後開一些止痛藥給我。但是治標不治本，頭痛發生的頻率沒有減少，只好吃止痛藥。

在一個偶然的機會，我向醫院一位知名簡姓復健師詢問，如何緩解頭痛？他告訴我，試著把雙手十指彎曲呈爪狀，以十指腹輕輕敲打頭頂及周圍，並擴及全頭部。平常就可以用手指腹輕輕敲打頭頂，而且隨時可做、經常做、持之以恆地做。

並且輪流按摩頭部及臉部穴位，除了止頭痛，還可提神紓壓。頭痛時特別要按的是兩側太陽穴和頭頂百會穴，若再搭配攢竹穴一起按，效果更佳。百會、太陽與攢竹三個穴位反覆按摩，可緩解頭痛和暫時紓解壓力。就這樣，我身體力行，想到就做，時常做、天天做、不厭其煩的做，持續數年之久，真的漸漸緩解了頭痛。