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立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

醫療器材管理法今終於通過立院三讀，從原本的藥事法抽離，獨立為醫材法，母法通過後，後續將依母法頒發22子法，醫材法其精神為「醫材全生命周期管理」，醫材商、醫療機構、使用民眾都必須做流向管理，植入式高風險的醫材也將經公告納管，新法罰則也一改過去藥事法罰三萬到兩百萬，依照情節輕重，將罰則改分為兩層，一種為三到一百萬、二為六到兩百萬。

食藥署醫粧組科長林欣慧表示，醫材全周期管理，是與過去納入藥事法管理最大的不同，依醫材法未來醫材必須做好產品來源、流向建立，需建立溯源管理的對象，包含醫材商、醫療機構。

過去醫材在藥事法內管理，流向管理的部分，責任僅在醫材廠商身上，沒有辦法管理到醫院端，醫材法建立後，醫院就必須要依照公告內容做特定的醫材流向管理，其內容像是使用在哪些患者身上等。

林欣慧表示，目前尚未公告醫院必須要登錄流向的醫材項目，母法通過後，仍有廿二個子法將陸續公告。先前爭議的植入乳房矽膠，未來將經討論後，再行公告是否要納入需登錄流向的醫材清單。

醫材法同步也會加強上市後監測等，林欣慧表示，醫材法建立後，罰則也做一調整，過去藥事法的罰則為三萬到兩百萬，母法中未將情節做一區分，醫材法則有訂定不同違法情節，不將輕重混雜在同一法條中處罰，而是分為兩個層級，情節輕者罰則為三到一百萬、重者則為六到兩百萬。

醫材患者

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