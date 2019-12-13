原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔

原民會今天公告，專責辦理原住民族事務的公務人員，未取得原住民族語能力中級者，每年應修習十小時原住民族語言課程。此一時數得列為公務人員終身學習時數自行選讀與業務相關之課程時數，不會額外增加公務人員終身學習時數的負擔。

原住民族語言發展法兩年前公布實行，其中第25條規定，原住民族專責機關之公務人員未取得原住民族語言能力認證者，每年應修習原住民族語言，修習時數由中央主管機關定之。

原民會主委夷將．拔路兒指出，為落實原民語發法規動，原民會訂定「原住民族專責機關構單位公務人員修習原住民族語言實施要點」，專責辦理原住民族事務之中央政府、直轄市、縣市政府及原住民族地區之鄉、鎮、市、區公務人員，若未取得原住民族語能力中級以上，每年必須修習十小時原住民族語言課程。

夷將表示，公務人員學習族語基本對話的能力，將增加服務族人時的親切感。他認為，公務人員修習族語具有帶頭的作用，亦可提升族群認同意識，並促進族群之間的尊重，營造原民語言友善環境，使原民語言得以保存、復振及平等發展。