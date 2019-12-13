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原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔

2019-12-13 20:50聯合報 記者陳宛茜／即時報導

原民會今天公告，專責辦理原住民族事務的公務人員，未取得原住民族語能力中級者，每年應修習十小時原住民族語言課程。此一時數得列為公務人員終身學習時數自行選讀與業務相關之課程時數，不會額外增加公務人員終身學習時數的負擔。

原住民族語言發展法兩年前公布實行，其中第25條規定，原住民族專責機關之公務人員未取得原住民族語言能力認證者，每年應修習原住民族語言，修習時數由中央主管機關定之。

原民會主委夷將．拔路兒指出，為落實原民語發法規動，原民會訂定「原住民族專責機關構單位公務人員修習原住民族語言實施要點」，專責辦理原住民族事務之中央政府、直轄市、縣市政府及原住民族地區之鄉、鎮、市、區公務人員，若未取得原住民族語能力中級以上，每年必須修習十小時原住民族語言課程。

夷將表示，公務人員學習族語基本對話的能力，將增加服務族人時的親切感。他認為，公務人員修習族語具有帶頭的作用，亦可提升族群認同意識，並促進族群之間的尊重，營造原民語言友善環境，使原民語言得以保存、復振及平等發展。

原民會表示，公務人員修習課程，可至原民會補助的七所大學原住民族語言學習中心，包括台師大、清華、台中教育大學、暨南大學、屏東大學、東華大學、台東大學。原民會也正在「E等公務員」建置族語課程，明年三月上線。此外，服務機關亦得視需要開辦族語學習課程，而所屬公務人員修習族語課程情形，也應列入年終考績參考。

專責辦理原住民族事務的公務人員，未取得原住民族語能力中級者，每年應修習十小時原住...
專責辦理原住民族事務的公務人員，未取得原住民族語能力中級者，每年應修習十小時原住民族語言課程。圖為原民族語測驗試場。記者陳宛茜/攝影
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