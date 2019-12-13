史上第一次！史博館甲骨珍品赴金門展出

史博館典藏河南安陽殷墟甲骨3000餘片，在閉館整建期間受到金門縣文化園區管理所邀請，雙方合作「漢字起源—博物館甲骨文珍藏展」，明天起於將於金門縣文化園區歷史民俗博物館展出。

史博館表示，本次展覽特別精選有字甲骨2件，於開幕展出兩日（14日、15日），這是史博館館藏甲骨首次於離島移地展出。

「漢字起源」展覽為清晰呈現漢字的歷史，展覽期間將以高階數位圖檔介紹從甲骨文、金文、小篆、隸書至楷書等數千年來漢字書寫系統表現形式的轉變，提供金門本地觀眾經由展覽領略歷史文明的發展與傳承。

商代甲骨文為漢字書寫系統的起源，是目前可見最早的中國文字。甲骨文是刻寫於龜甲和獸骨上的文字，可作為漢字溯源研究，以及中國書法藝術發展的序曲，是世界上極少數同時具有歷史、文化、社會及語言等多樣性的文化記憶資產。

史博館館長廖新田館長表示，史博館典藏有兩批甲骨，一為1929至1930年間由河南博物館館長何日章主持考古發掘出土3000餘片，於1956年由教育部指定史博館代管；另一批為1972年教育部函令中央圖書館移撥700餘件。其中多為有字甲骨，合計1095號、共4000餘片，被稱為「甲骨文的失落環節」，極具學術研究價值。