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影／化學元素周期表150年 台北101外牆點燈展示周期表

2019-12-13 19:39攝影中心 記者許正宏／即時報導

「化學元素周期表」發表150周年，聯合國宣布今年是國際化學元素周期表年，為推廣科普中國化學會今晚在台北101北面外牆點燈展示周期表，讓大眾理解化學無所不在。

「化學元素周期表」發表150周年，台北101北面外牆今晚點燈展示周期表。記者許正...
「化學元素周期表」發表150周年，台北101北面外牆今晚點燈展示周期表。記者許正宏／攝影
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「化學元素周期表」發表150周年，台北101北面外牆今晚點燈展示周期表。記者許正...
「化學元素周期表」發表150周年，台北101北面外牆今晚點燈展示周期表。記者許正宏／攝影
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台北101聯合國

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