激辣3倍、非油炸低脂！農心辛拉麵2新品街頭試吃狂圈粉

農心推出3倍辣辛杯麵。 攝影／葉信菉 分享 facebook

以道地韓式風味擄獲民眾心與胃的「農心辛拉麵」，近期進化推出辣度提昇3倍的「農心 激辣辛杯麵」，為嗜辣饕客帶來刺激又開胃的絕佳新風味；另外針對在意熱量的民眾，農心也新推出「減油低脂」的「農心 非油炸辛拉麵」。許多民眾試吃後，大讚「好吃」、「麵條很Q」，連日本旅客也直呼「辣得很夠味！」

辣度較一般農心辛拉麵提昇3倍的「農心 激辣辛杯麵」，不僅口味辛辣有勁，還藉由多種蔬菜調和的湯底，更添鮮甜、爽口的層次感，杯裝的設計，也方便民眾快速沖煮食用。至於「農心 非油炸辛拉麵」將麵體升級為非油炸，又降低油脂含量，非常適合在意熱量攝取或是想要輕鬆品嚐宵夜的民眾。富有彈性的麵條與甘甜微嗆辣的湯頭，也很適合搭配各種蔬菜佐料，創造出自己專屬的個人風味。

農心日前在西門紅樓舉辦新品發表會。 攝影／葉信菉 分享 facebook

為了讓更多品牌愛好者了解兩款新品的風味，農心日前特別於台北西門紅樓舉行盛大的試吃活動以及辣胃王挑戰賽，一開幕就吸引大批民眾前來排隊試吃並且報名比賽。在街頭訪問中，針對「農心 非油炸辛拉麵」，民眾紛紛給予「麵條很Q」、「湯頭滿鮮甜、不會太鹹」、「湯頭很濃郁」、「好吃」等正面好評。而「農心 激辣辛杯麵」也讓嗜辣民眾讚不絕口，誇獎「清爽但有後勁」、「刺激味覺、好吃」，甚至還有平常不敢吃辣的民眾，品嚐後反而愛上湯頭帶來的香氣與刺激感，立即反應「喜歡這個！」。12/21周六下午12:30-17:30在高雄夢時代廣場還有一場新產品試吃及激辛辣胃王挑戰賽，當天開放現場報名，歡迎高雄朋友前來品嚐、挑戰！

農心舉行盛大的試吃活動以及辣胃王挑戰賽。 攝影／葉信菉 分享 facebook

同時為了回饋粉絲長期以來的支持，農心除了推出兩款新品，更加碼推出「一起辛動GOGOGO！」抽獎活動。即日起至2020年1月5日期間，只要購買農心拉麵全系列，單筆消費滿119元以上，前往活動網站完成登錄發票，就有機會抽大獎。獎項包含時下最夯的「Gogoro 3 Plus」（共3名），韓國知名景點旅遊勝地「濟州島自由行」（共30名），以及農心非油炸辛拉麵1箱（共300名），合計共333個名額，獎品總價值超過100萬！登錄發票越多，中獎機會就越大，正適合與親朋好友相揪團購農心泡麵，一起抽獎拿好康！

更多抽獎訊息請上農心官方網站