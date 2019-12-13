遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

遠東航空在12月13日所舉行的記者會上，自稱「遠航是雙子座的個性，就是容易心軟，可是需要溫暖」對此，星座專家「子玄老師」特別提醒，雙子座常因為過度樂觀和享樂、沒有遠見，會像童話「蚱蜢與螞蟻」的蚱蜢一樣，無法度過景氣寒冬。

在13日上午所舉行記者會上，針對遠航近日引起的軒然大波，公益獨董律師陳令軒表示，「遠航是6月5日成立的，是一個雙子座的個性，就是容易心軟、可是需要溫暖，希望大家能給遠航繼續經營的機會。」引起社會的熱烈討論，更引發不少雙子座網友的回應。

針對雙子座的個性，子玄老師表示，在占星學中，雙子掌管兄弟、朋友宮。擅長讀書、旅遊、玩樂、興趣延伸、談天說地。守護星是水星，象徵著思考生命的樂趣，因此，雙子不適合過得太苦。子玄老師也提醒，雙子常因為過度樂觀和享樂，而被不熟的朋友欺騙，或因為沒有遠見、享受當下，會像童話「蚱蜢與螞蟻」中的蚱蜢一樣，無法度過景氣寒冬。

子玄也認為，每個星座都需要溫暖，但取暖方式不同。雙子座的取暖方式，就是呼朋引伴出遊、聊天。而且雙子座「很需要人關心」，獨處時覺得氣氛特別寒冷。以企業來說，「製造話題性和關注度」，就是覺得溫暖的方式。

面對即將到來的2020年，子玄分析，2020年的雙子是辛苦的，會發生許多「看得到卻不見得拿得到的情況」，會遇到一些關於大公司或政府機關的消息或標案、活動，但卻不見得適合爭取，或是爭取之後卻沒有效果，而覺得浪費時間。有時候，是看著別人賺錢，自己卻沒有辦法複製。子玄也建議雙子座，這一年，多觀察各種機會，記錄筆記和廣結善緣，不要躁進，真正要行動，可能要等到2021年，木星、土星進入好的位置，運勢要到2021年才會變好。

另外，若以遠航的「星座說法」，同為台灣航空公司的「中華航空」為處女座（創立於1959年9月17日），「長榮航空」為牡羊座（創立於1989年4月7日），而新創立的「星宇航空」，則是金牛座（2018年5月2日）。至於已經停航的「復興航空」，則是跟遠航一樣，都是雙子座（創立於1951年5月21日）

子玄分析，處女座是小心謹慎，並且會在錯誤中學習的星座，「中華航空」代表競競業業的企業文化，努力地不犯錯，讓自己越來越好，前進跨度較小，自然波動也小，是讓人放心的企業。至於「長榮航空」的牡羊座是充滿衝勁、前衛、破壞力的象徵，長榮曾獲得台灣第一家五星級航空的招牌，企業文化也是獨樹一格。至於星宇航空所屬的「金牛座」，是第二宮財帛宮的宮主，掌管財務、金融，乃至於基礎生活所需的一切食、衣、住、行的感受，是穩扎穩打、極致享受的星座，因此，星宇航空應該會追求客戶體驗上的高度，好的飲食、座位或飛航享受將成為他們的招牌。