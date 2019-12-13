追熊11年救傷野放全紀錄 「黑熊來了」今花蓮首映

導演麥覺明11年來跟著台灣黑熊深入台灣高山，用鏡頭完整記錄黑熊足跡與生活習性，完成電影「黑熊來了」，包括難得一見以人力接駁救治「牙痛熊」的畫面，及有南安小熊「妹仔」照顧與野放過程，在電影中都看得到，今在花蓮首映，是台灣難得一見完整記錄黑熊的紀錄片。

選在花蓮首映，是因為主要拍攝場景就在花蓮大分山區。麥覺民說，他從2008年起跟黑熊研究學者黃美秀老師到玉穗社山區調查台灣黑熊足跡和分布地圖，2014年又來到花蓮大分山區，拍攝黃美秀捕捉繫放黑熊，過程獲得在地布農族人及花蓮林管處協助，他當時就許下諾言，電影上映，第一場就要辦在花蓮。

片長2小時的「黑熊來了」，累積了是長達11年的拍攝。麥覺明說，影片中有許多珍貴畫面，像曾在台中東勢遇到一隻「牙痛熊」，劇組用鏡頭記錄當時人力接駁，將牙痛熊運到公路上，再由車輛送到台北木柵動物園救治，最後返回原棲地野放的感人過程，這次緊急救傷，可說是亞洲黑熊救傷的創舉。

花蓮南安小熊「妹仔」從照養、野放，到小熊回家的過程，也透過電影獲得完整記錄。麥覺明說，「相信很多人看到這一段，都會感動得熱淚盈眶。」劇組還到馬來西亞拍攝馬來熊，將視野拓展到國外。

「歡迎走進電影院，認識黑熊」麥覺明表示，看完「黑熊來了」，對黑熊的生活習性、面臨的生存、保育問題，及棲地開發帶來的影響，會有更進一步認識。藉由電影的力量，鼓勵公部門與民眾共同保護黑熊。