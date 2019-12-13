孩子孝順買維他命給長輩 一天吃三種反而補過頭

營養師呼籲民眾，平時應均衡飲食，當確定營養缺乏時才增加使用綜合維他命，且一天最多服用一種綜合維他命即可。示意圖／南投醫院提供 分享 facebook 許多民眾都有食用綜合維他命的習慣，特別是長輩，孩子為表達孝心，常會在過年時節送上保健食品，一位年約70歲的長輩，每天至少吃三種維他命，導致體內B12過量，當綜合維他命都吃完時，體內已經習慣高濃度的B12，當開始沒有服用時，反而出現缺乏B12的症狀，如貧血、精神沮喪等。

營養師呼籲民眾，平時應均衡飲食，當確定營養缺乏時才增加使用綜合維他命，且一天最多服用一種綜合維他命即可。

台大醫院北護分院營養師簡妙凌說，國人熱愛使用綜合維他命，最擔心會有過量的危機，而銀髮族因為牙口不好，會減少食用肉類等動物性食物，進而減少攝食到維生素B12，所以有些長輩會定時服用綜合維他命，防堵惡性貧血、皮膚麻痛等症狀，但是有些長輩會擔心服用綜合維他命「不夠」，同時還會吃B群等，反而攝食量過多。

簡妙凌說，維生素B12屬於水溶性維生素，平時會透過身體系統代謝，但是只要維持飲食均衡就不用擔心維生素B12缺乏，有缺乏維生素B12風險者，像是吃純素者、有做過腸胃道手術、不能吃動物性食物的長輩等，一般人幾乎沒有風險。

簡妙凌說，一般缺乏維生素B12不會有立即風險，但是嚴重缺乏者，會出現嚴重貧血、精神沮喪、皮膚麻痛等症狀，不過過度補充，也會使身體習慣過量的維生素，才能維持基本機能，建議補充維生素應該是有缺乏風險再補充。