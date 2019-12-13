租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

女大生忘記歸還單車，租金竟高達8000多元。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

花錢買教訓！有名女大生在網路上分享室友的「健忘事蹟」，某天室友在租借共享單車Ubike後，隔了幾天才想到忘記歸還，沒想到還車金額竟出現天價，共要8000多元，嚇得她趕緊聯繫客服，並說明情況，幸好最後只需付800多元，結束這場單車驚魂記。

一名女大生在「Dcard」發文表示，某天室友騎著Ubike去買飲料，到飲料店時她將腳踏車停在旁邊，沒想到卻忘記有租車，直接提著飲料走回1.7公里的宿舍，大約要半小時的路程。

過了好幾天，室友想到前幾天好像有租Ubike，於是抱著忐忑的心回到飲料店，而腳踏車就像「等不到媽媽的幼稚園小朋友」靜靜停在路邊，室友立刻騎到附近的租借站歸還。沒想到停好車刷卡顯示「餘額不足沒扣款」，聯繫客服才知道租金高達8000多元，所幸客服了解狀況，體諒她的處境，於是只需付800多元。

這篇文章引起廣大的迴響，「這個故事告訴我們，不能騎Ubike買飲料」、「我的金額是2555元，我直接去Youbike服務台告知狀況，服務人員只收我75元的處理費而已」、「終於看到有人接近我的9999紀錄了」、「我之前有類似狀況，發現被扣超多錢，趕快打到Ubike客服，他們會跟你核對資料，如果不是惡意而為，或是累犯，都會直接把巨額的扣款拿掉」、「客服中心：別急別擔心，我看數字就知道你為什麼來找我了」、「室友也太金魚腦了XD。」