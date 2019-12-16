紅蔘＋紅棗助攻 第一時間讓肌膚彈起來

日台同步升級 膠原蛋白保養品再進化

朵茉麗蔻將新原料「紅棗」精華及升級進化版的「紅蔘」精華添加到經典代表作「乳霜20」當中，促進膠原蛋白的保養。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

膠原蛋白是肌膚緊緻、彈潤的關鍵，2019年冬天，朵茉麗蔻著眼於防禦紫外線對肌膚膠原蛋白的傷害以及膠原蛋白的再生，以「升級版紅蔘+紅棗精華」雙「紅」攜手助攻，美白力、抗老力、根本力同步提升，經典暢銷抗老乳霜「乳霜20」更堂堂邁入第19代進化！

在《黃帝內經》、《本草綱目》都有提到紅棗入藥溫熱滋補的效果，所以有「一日食三棗，終身不顯老」的說法，連唐玄宗寵妃楊貴妃也愛吃紅棗，取其補血養顏、青春不老之效。朵茉麗蔻研究發現紅棗精華能賦予肌膚中膠原蛋白的新生能力，第一時間將其添加於經典代表作「乳霜20」當中，幫助由內孕育彈力緊實肌膚，重現一按就回彈的澎潤肌。

另一升級版紅蔘精華，萃取自朵茉麗蔻9大根本原料之一的七年長白人蔘，利用全新蒸氣加壓技術，萃取出升級版的「紅蔘精華」，幫助肌膚對抗紫外線傷害，抑制斑點生成，是以往紅蔘精華功效的2倍。這次成功添加在「美活肌精華」及「乳霜20」當中，讓肌膚如同穿上哈利波特的隱形斗篷，即使在太陽底下，肌膚也能保有不被紫外線發現的絕佳優勢。

朵茉麗蔻的基本四點，給予肌膚全面的潤、活、養、護，從根本打造無畏年齡的好膚質。由左至右「保濕液」、「美活肌精華」、「乳霜20」、「保護乳液」。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

「乳霜20」其經典其來有自，早在45年前朵茉麗蔻即推出日本史上首款添加膠原蛋白的抗老乳霜「乳霜5」，也是現今「乳霜20」的前身，成為亞洲膠原蛋白保養研究先驅。然而，深知老化經不起等待，朵茉麗蔻45年來持續研究不間斷，不斷從大自然中尋找安全且有效的抗老成份，希望「在第一時間，將最好的獻給肌膚」。今年冬天膠原蛋白保養的全新升級，更讓「乳霜20」堂堂邁入第19代進化，而且朵茉麗蔻一系列保養品的升級進化仍會不斷持續下去，只為幫助女性解決皺紋斑點煩惱。

▲與日本同步最新的第19代「乳霜20」及一系列抗老保養，透過申請試用就能送到台灣顧客的手中。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

朵茉麗蔻三日份試用套組。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook