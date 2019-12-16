肉毒桿菌素的「拖油瓶」？ 敏感肌膚要注意

說到醫美，許多人便會直覺聯想到肉毒桿菌注射。沒想到這耳熟能詳的肉毒桿菌素居然還會附帶「拖油瓶」？另外，對於敏感性的肌膚又有哪些注意事項？日漸普及的醫美，除了挑選醫師、院所外，挑選品牌與成分也成為一大重點！

圖／高雄微美時尚診所 提供 分享 facebook 微美時尚診所王柏鈞院長說明，肉毒桿菌素是肉毒桿菌釋放的一種神經毒素蛋白，純化後可用於醫療、醫美用途，例如：抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋，都是台灣人常施打肉毒桿菌素的部位。

現在市面上肉毒桿菌素有不同品牌，很重要的是，挑選時須得注意成分中「複合性蛋白」的含量。王柏鈞院長指出，肉毒桿菌素外圍的複合蛋白就像是個「拖油瓶」，非但無助肉毒桿菌素的效果，甚至可能會誘發人體產生抗體，使肉毒桿菌素的效果逐次減弱或甚至失效。

王柏鈞院長表示，根據研究與臨床經驗，肉毒桿菌素外圍的複合蛋白含量越低越好，若能將複合蛋白完全去除更為理想。因此面對想做醫美，尤其是體質較敏感的人，建議可挑選較純淨的肉毒桿菌素，例如知名的「天使肉毒」。它去除了複合蛋白、純化度高，據使用經驗，並無抗藥性產生之案例，對使用者來說相對安全、穩定。

日前診所也舉辦「天使肉毒日」活動，現場陳列大型翅膀邀請民眾化身為天使。王柏鈞院長說，這是診所首次舉辦天使肉毒日活動，消費者的回響都相當滿意，透過活動也可以讓更多愛美的人士有不同的認知與更佳的選擇。

圖／高雄微美時尚診所 提供 分享 facebook

最後，王柏鈞院長提醒，肉毒桿菌素的術後保養很重要！術後三天內千萬不可搓揉、擠壓施打部位，同時應注意保持臉部清潔，避免至三溫暖、游泳池等容易接觸細菌、病毒的場所！另外，避免長久處於烤箱、溫泉等高溫高熱的環境，也能延長肉毒桿菌素的效用喔！更重要的是，務必挑選有合法執照的診所、醫師，並確認施打肉毒桿菌素由合格廠牌生產，以免賠上健康得不償失。