「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

豬年進入尾聲，即將到來的春節連假，福容大飯店各分店搶在1/23~29推出春節優惠住房專案。美棧墾丁大街推出三天兩夜3,888元起的佛心價，每人每晚不到1,000元；福容福隆店推出風呂別墅包棟專案，包含一泊二食再加贈休閒活動三選一，除夕到初三入住還有春節晚會同歡樂。

福容福隆店一泊二食10,800元起送休閒活動三選一；位於深坑的福容台北二館精緻雙床房3,888元起，還能預約免費定時定點的接駁，想逛動物園、探訪深坑老街或是到信義區晃晃都沒問題。

福容淡水漁碼店則推出鼠年迎春假期，每房8,888元起、贈英式下午茶及情人塔券2張；鼠年納福假期一泊二食每房12,888元起，免費招待兩名150公分以下兒童再送情人塔券4張，非常適合小家庭新春出遊，12月底前訂購享早鳥95折優惠。生肖屬鼠入住福容林口店最划算，房價還可享6折優惠(需加原房價一成服務費)，每房3,888元起，再加送金鼠版手工餅乾一罐及金鼠報喜紅包。

另外，福容桃園機捷A8店推出的「鼠報年來福滿門」住房優惠，春節期間每房3,799+10%元起，再送可愛熊寶寶一隻及歐舒丹馬鞭草系列沐浴備品。福容三鶯店也推出超值優惠，持聯合住宿券再加1,000元就能4人入住家庭客房；同樣位於桃園地區的福容中壢店住房2,925+10%元起，12/31前預訂免一成服務費。

若懶得規畫行程，福容麗寶樂園店也有懶人包，春節期間推出全包式行程、每房 8,999元起，內容包含一泊二食、探索世界雙日門票、天空之夢摩天輪搭乘券、POPA主題商品兌換券、同樂券等。若打算前往東台灣旅遊，福容花蓮店新春期間住房3,300元起、一泊二食5,280元起，連住三晚以上可享專案總價85折優惠或老客戶免費升級海景房。