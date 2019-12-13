親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32聯合報 記者羅建怡／即時報導

豬年進入尾聲，即將到來的春節連假，福容大飯店各分店搶在1/23~29推出春節優惠住房專案。美棧墾丁大街推出三天兩夜3,888元起的佛心價，每人每晚不到1,000元；福容福隆店推出風呂別墅包棟專案，包含一泊二食再加贈休閒活動三選一，除夕到初三入住還有春節晚會同歡樂。

福容福隆店一泊二食10,800元起送休閒活動三選一；位於深坑的福容台北二館精緻雙床房3,888元起，還能預約免費定時定點的接駁，想逛動物園、探訪深坑老街或是到信義區晃晃都沒問題。

福容淡水漁碼店則推出鼠年迎春假期，每房8,888元起、贈英式下午茶及情人塔券2張；鼠年納福假期一泊二食每房12,888元起，免費招待兩名150公分以下兒童再送情人塔券4張，非常適合小家庭新春出遊，12月底前訂購享早鳥95折優惠。生肖屬鼠入住福容林口店最划算，房價還可享6折優惠(需加原房價一成服務費)，每房3,888元起，再加送金鼠版手工餅乾一罐及金鼠報喜紅包。

另外，福容桃園機捷A8店推出的「鼠報年來福滿門」住房優惠，春節期間每房3,799+10%元起，再送可愛熊寶寶一隻及歐舒丹馬鞭草系列沐浴備品。福容三鶯店也推出超值優惠，持聯合住宿券再加1,000元就能4人入住家庭客房；同樣位於桃園地區的福容中壢店住房2,925+10%元起，12/31前預訂免一成服務費。

若懶得規畫行程，福容麗寶樂園店也有懶人包，春節期間推出全包式行程、每房 8,999元起，內容包含一泊二食、探索世界雙日門票、天空之夢摩天輪搭乘券、POPA主題商品兌換券、同樂券等。若打算前往東台灣旅遊，福容花蓮店新春期間住房3,300元起、一泊二食5,280元起，連住三晚以上可享專案總價85折優惠或老客戶免費升級海景房。

位在國境之南的墾丁，有溫暖的冬陽，福容墾丁店春節期間每房3,713元起，一泊二食4,366元起，續住第二晚皆有9折優惠，享福卡會員還能升等每日限量的海景房型。美棧墾丁大街過年期間雙人房3,102元起，三天兩夜3,888元起，平均每晚雙人1,945元，也是經濟實惠的選擇。

福容麗寶樂園店主推「春節住房吃喝玩樂全都包」。圖／福容大飯店提供
福容麗寶樂園店主推「春節住房吃喝玩樂全都包」。圖／福容大飯店提供
分享
福容大飯店推出「親子同遊樂不思鼠」專案。圖／福容大飯店提供
福容大飯店推出「親子同遊樂不思鼠」專案。圖／福容大飯店提供
分享
福容墾丁店有暖暖的冬陽，適合走春曬暖陽。圖／福容大飯店提供
福容墾丁店有暖暖的冬陽，適合走春曬暖陽。圖／福容大飯店提供
分享

春節墾丁深坑

延伸閱讀

「軒尼詩V.S.O.P 2020年春節限量版...

年節禮盒選擇多 金格首創「開運旺財禮盒」還能...

拚旅遊 落實帶薪休假制

世華搶春節送禮商機

別讓離島擔憂返鄉路

陸股基金迎紅包行情 法人：留意布局機會

相關新聞

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

2019-12-13 13:37

印尼發生首例非洲豬瘟 今下午起帶肉回台重罰

2019-12-13 11:17

市售農產品農藥殘留檢驗 不合格率近一成

2019-12-13 11:51

乳房植入物被爆有致癌風險！消費者該怎麼辦？

2019-12-12 14:55

汽球卡住雲林高鐵電線 被迫停駛搶修1小時

2019-12-13 16:36

出生時9成血液逆流回母體 唐小妹昔輸血3萬cc救回

2019-12-13 15:21

排除氣球纏繞電車線 高鐵恢復正常營運

2019-12-13 15:05

影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

2019-12-13 14:59

中信音樂饗宴 鋼琴+聲樂溫暖午後南港

2019-12-13 14:41

清除子宮頸癌 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 14:18

台鐵復興新美學亮相 今起連3天北車大廳展出

2019-12-13 14:11

拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57

天冷蝸居不運動易生突發惡性高血壓 記四招保健康

2019-12-13 11:16

「軒尼詩V.S.O.P 2020年春節限量版」　融合東西薈萃打造最體面新年禮

2019-12-13 10:40

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

2019-12-13 10:02

清除子宮頸癌為目標 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 09:56

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 09:47

歐洲直送》2019耶誕蛋糕 法式驚奇！

2019-12-13 09:44

旅行不踩雷！KLOOK公布「旅行地雷引爆點大調查」

2019-12-13 09:02

記得洋蔥式穿衣 吳德榮：早晚涼、白天微熱到下周三

2019-12-13 08:02

搶打公費流感疫苗 全台亂象頻傳

2019-12-13 00:23

疫苗之亂 疾管署：加速配送 協助調度

2019-12-12 23:57

降流感重症風險 48小時內投藥

2019-12-12 23:49

健康你我他╱健走+2法寶 不再痠痛纏身

2019-12-12 23:41

少婦冬天手腳冰冷 原來患此症

2019-12-12 23:40

自爆有巴金森基因 張善政：精準醫療預防疾病

2019-12-12 23:36

最新研究：飲食偏西化 肥胖恐增3到6成

2019-12-12 23:31

我的經驗／跑步完下腹不舒服…疝氣有必要開刀嗎?

2019-12-12 23:25

氣喘兒？7歲童上腹痛 就診才發現胸腔長9公分腫瘤

2019-12-12 22:55

冬天暫時告退？西半部明高溫近30度 日夜溫差大

2019-12-12 22:04

強調精準醫療重要性 張善政自爆有「巴金森」基因

2019-12-12 20:39

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

萬年砧板危機重重 譚敦慈教你怎麼清洗

2019-12-12 20:25

年節禮盒選擇多 金格首創「開運旺財禮盒」還能送好運

2019-12-12 19:07

區域醫院要求門診減量目標打五折 健保署承諾積極檢討

2019-12-12 18:55

健康促進可望直接找治療師 醫師治療師團體隔空激辯

2019-12-12 18:53

台灣器官移植成國際之光 名醫蔡建松赴越南分享經驗

2019-12-12 18:30

公共場所戴口罩防流感？醫強調「這件事」最重要

2019-12-12 17:33
看更多

熱門文章

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

2019-12-13 10:02

小孟塔羅：想賺更多錢？和同事不合？測2020年我該換工作嗎

2019-12-13 08:38

搶打公費流感疫苗 全台亂象頻傳

2019-12-13 00:23

冬天暫時告退？西半部明高溫近30度 日夜溫差大

2019-12-12 22:04

每日星座運勢／牡羊運勢旺盛收穫多　事業易得肯定

2019-12-13 00:00

記得洋蔥式穿衣 吳德榮：早晚涼、白天微熱到下周三

2019-12-13 08:02

【生活趣聞】蔡怡怡／悔嫁邋遢老公

2019-12-13 06:00

旅行不踩雷！KLOOK公布「旅行地雷引爆點大調查」

2019-12-13 09:02

健康促進可望直接找治療師 醫師治療師團體隔空激辯

2019-12-12 18:53

男性起薪為何高於女性 紐約女性領袖發現是這個原因

2019-12-13 03:36

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

馬汀鞋經典8孔靴千元有找！鞋迷歡呼：我還不買爆它

2019-12-12 16:50

好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

2019-12-13 15:13

從軍不如預期 他退役考取郵務士展開「綠衣鐵馬」新人生

2019-12-13 09:37

限時3H免費吃片皮鴨、流沙湯圓！享鴨12月15日插旗板橋

2019-12-13 00:28

【家有亞斯】咩咩／甜蜜的果實

2019-12-13 06:00

華航推洛杉磯、夏威夷增班 全航線促銷最高現折6,060元

2019-12-12 21:00

公共場所戴口罩防流感？醫強調「這件事」最重要

2019-12-12 17:33

最快鳥類「遊隼」疑被車撞骨折 民眾救起治癒野放

2019-12-12 16:53

相親男偷吃薯條又想付少一點 她撂狠話直接走人

2019-12-13 13:52

印尼發生首例非洲豬瘟 今下午起帶肉回台重罰

2019-12-13 11:17

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

2019-12-13 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top