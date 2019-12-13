他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

一名網友看到高鐵南延到屏東的新聞，好奇的想知道日後高鐵是否也會直達桃園機場？圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高鐵打造了北高一日生活圈，縮短了兩地的距離，而高鐵延伸到屏東、宜蘭等議題也不斷的被提出來討論，有網友表示高鐵桃園站和桃園機場差距10公里，既然要南延北延，為什麼高鐵沒直達桃園機場的計畫？貼文一出引起網友的熱烈討論。

原PO在PTT表示他看新聞報導指出要花幾百億延伸高鐵17公里到屏東，號稱縮短了10分鐘的交通時間，這讓他覺得很納悶，既然是國家規劃的話，為什麼高鐵沒跟桃機在一起，兩者還相距有10公里左右，「以前只能小黃或公車，機捷開通勉強多了個簡單點的方式」，他好奇的想問「高鐵還有可能接到桃機嗎？」

有網友看了不以為然的表示「那小港機場也要比照辦理」、「高鐵也沒直達松山機場」、「蓋在機場怎麼炒地皮？」、「轉彎幅度太大，影響行車速度」、「不然小黃要賺什麼呢？」、「接捷運分支過去就好了」、「有機場捷運不就好了」。

還有人分析「因為桃機大部分都嘛直接坐去台北，讓大家坐機場捷運比坐高鐵好，桃園到台北短程反而造成高鐵的負擔。高鐵光大行李箱就不知道怎麼放了，位子才幾個，一節車廂大件行李放沒幾件」、「台灣的高鐵車廂根本沒載行李客的能力」、「桃機下來的大多都是去台北，就坐機捷啊」。