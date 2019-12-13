出生時9成血液逆流回母體 唐小妹昔輸血3萬cc救回

屏東縣一歲唐小妹妹活潑好動，看不出去年此時，醫療團隊從死神手中將人搶救回來。唐小妹出生時罹患「胎兒母體輸血症」，近9成的血倒流回媽媽身上，全身慘白無血色，共輸血3萬cc才救回。義大醫院表示，唐媽媽懷孕過程沒有任何徵兆，新生兒發生率約為萬分之三，所幸小孩發育正常，無須復健。

去年10月，28歲唐媽媽臨盆前兩周，腹中嬰兒的胎動次數突然驟減，醫院緊急剖腹，唐小妹出生時體重2300公克，不過血紅素只有2.1g/dl（新生兒正常值為16-18 g/dL），唐小妹出現嚴重的代謝性酸中毒與低血容性休克，接生醫師向新生兒緊急醫療網請求後送，義大醫院醫護團隊連夜趕至屏東將人接回義大醫院急救。

義大新生兒科主任楊詠甯指出，唐小妹出生時，全身幾乎將近9成的血液倒流回母體，全身像白紙一樣，共輸血37袋（約3萬cc），等於全身進行四次大換血，起初輸多少流多少，腸胃道、氣管全都在出血，醫院發出病危通知，自己留院三晚不敢回家。

唐小妹雙親六神無主，四處求神拜佛祈求保佑，所幸唐小妹情況逐日好轉，住院第14天後拔管，約一個月出院返家，媽媽終於親手抱到二女兒，不用再從老公手機視訊看日夜想念的小孩。

「只要小孩沒出聲音就會害怕，要走近探視才安心」唐媽媽說，小女兒剛出生身上插滿管線，可怕畫面餘悸猶存，擔心失去小孩的恐懼圍繞不去；生老大時很順利，產檢一切正常，從沒想過老二會得到這種罕見疾病。