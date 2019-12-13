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出生時9成血液逆流回母體 唐小妹昔輸血3萬cc救回

2019-12-13 15:21聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

屏東縣一歲唐小妹妹活潑好動，看不出去年此時，醫療團隊從死神手中將人搶救回來。唐小妹出生時罹患「胎兒母體輸血症」，近9成的血倒流回媽媽身上，全身慘白無血色，共輸血3萬cc才救回。義大醫院表示，唐媽媽懷孕過程沒有任何徵兆，新生兒發生率約為萬分之三，所幸小孩發育正常，無須復健。

去年10月，28歲唐媽媽臨盆前兩周，腹中嬰兒的胎動次數突然驟減，醫院緊急剖腹，唐小妹出生時體重2300公克，不過血紅素只有2.1g/dl（新生兒正常值為16-18 g/dL），唐小妹出現嚴重的代謝性酸中毒與低血容性休克，接生醫師向新生兒緊急醫療網請求後送，義大醫院醫護團隊連夜趕至屏東將人接回義大醫院急救。

義大新生兒科主任楊詠甯指出，唐小妹出生時，全身幾乎將近9成的血液倒流回母體，全身像白紙一樣，共輸血37袋（約3萬cc），等於全身進行四次大換血，起初輸多少流多少，腸胃道、氣管全都在出血，醫院發出病危通知，自己留院三晚不敢回家。

唐小妹雙親六神無主，四處求神拜佛祈求保佑，所幸唐小妹情況逐日好轉，住院第14天後拔管，約一個月出院返家，媽媽終於親手抱到二女兒，不用再從老公手機視訊看日夜想念的小孩。

「只要小孩沒出聲音就會害怕，要走近探視才安心」唐媽媽說，小女兒剛出生身上插滿管線，可怕畫面餘悸猶存，擔心失去小孩的恐懼圍繞不去；生老大時很順利，產檢一切正常，從沒想過老二會得到這種罕見疾病。

楊詠甯表示，「胎兒母體輸血症」是指胎兒的血液在懷孕過程中或生產前大量倒輸回母體內，唐小妹身上約150毫升血液流回母體，屬於嚴重個案，死亡率高達六成，所幸在義大醫院新生兒後送轉診制度下救回寶貴生命，看見唐小妹活潑可愛，內心欣慰萬分。

義大醫院醫療團隊與唐家三口合影，唐爸爸與唐媽媽感謝醫療團隊付出的努力。記者徐白櫻...
義大醫院醫療團隊與唐家三口合影，唐爸爸與唐媽媽感謝醫療團隊付出的努力。記者徐白櫻／攝影
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唐小妹發育正常無須復健，今天跟著父母出席記者會。記者徐白櫻／攝影
唐小妹發育正常無須復健，今天跟著父母出席記者會。記者徐白櫻／攝影
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唐小妹今年已經一歲多，主治醫師楊詠甯（左）跟唐家三人一起慶生。記者徐白櫻／攝影
唐小妹今年已經一歲多，主治醫師楊詠甯（左）跟唐家三人一起慶生。記者徐白櫻／攝影
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去年唐小妹就是靠著畫面上的照護設備轉診至義大醫院治療。記者徐白櫻／攝影
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義大新生兒

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