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排除氣球纏繞電車線 高鐵恢復正常營運

2019-12-13 15:05聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

台灣高鐵雲林虎尾路段架空電車線東線，在今天下午1時5分遭大型氣球纏繞，且氣球下連接之垂吊線，遭風吹襲橫跨至西線。排除異物時電車線須雙線同時斷電，一度影響列車調度造成延誤。高鐵已在下午2時34分恢復雙向供電，並陸續恢復正常營運。

高鐵公司今天成立緊急應變中心（EOC）應處，並於該路段實施單線雙向運行，同時派維修人員趕赴現場排除。經雙向斷電並由維修人員攀上架空電車線，於下午2時29分將氣球排除，雙線2時34分恢復供電，並陸續恢復正常營運。

高鐵列車

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