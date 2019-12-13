影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

往年得不斷宣導、催打的公費流感疫苗，今年全台各縣市診所、衛生所陸續傳出疫苗短缺消息，甚至得先挪用校園疫苗讓抵抗力較弱的長者先打，全台亂象頻傳，儼然是「疫苗之亂」。

衛福部部長陳時中今親上火線說明，將提前配送60萬劑，即日起啟動地方調度中心，由專人專責處理，即時、快速處理接種點短缺問題。疾管署區管中心也可能適時協助跨縣市調度。

往年流感疫苗都是在10月1日開打，但今年因世衛組織太晚公布疫苗株，延至11月15日才開打。第一波先開放醫護人員、校園接種，第二波12月8日才開放65歲以上及學齡前幼兒。

許多民眾等到心慌，接種踴躍度超出預期，疫苗調度不易，陳時中今下午兩時記者會前，更主持與各縣市政府衛生局協調說明會，討論解方。陳時中不斷強調，「現在的問題是不患寡會患不均」，疾管署正設法加快後續疫苗配送時程。

陳時中說，預計12月18日及12月20日可提前配送共計59.5萬劑公費流感疫苗，供各縣市政府衛生局彈性調度；另約149萬劑疫苗也將提前陸續於12月底前配送，原全數配送完畢日期從明年1月13日，提前至1月3日以緩解各縣市疫苗調度壓力。

民眾接種踴躍程度高於預期，陳時中說，今年11月中旬開打至今已接種出162萬劑疫苗，去年同期僅打出138萬劑。疾管署副署長羅一鈞表示，開打四天就接種83萬劑，比原劑期的60萬劑高出四成，其中學齡前幼兒接種數已達14萬劑，更高於去年同期7萬劑一倍，導致各縣市政府衛生局疫苗調度困難。