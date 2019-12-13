公費流感疫苗接種踴躍 衛福部：疫苗量夠不用恐慌

公費流感疫苗第二階段日前開打，但有部分民眾、衛生所反映「打不到」。衛福部長陳時中今天表示，流感疫苗量足夠，已加速配送，民眾不用恐慌。

政府今年提供600萬劑四價公費流感疫苗，全台分3階段接種，第一階段優先針對國小、國中及高中職學生及醫事人員；8日展開第二階段接種，施打對象包括學齡前幼兒、65歲以上長者為流感高危險群。

不過，第二階段開打僅短短幾天，有些地方衛生所就在臉書上表示，流感疫苗已出現斷貨狀況，引發各界關注。也有媒體報導，有地方衛生局將校園疫苗挪給幼兒跟老人，導致學童沒疫苗可打。

衛生福利部長陳時中下午在記者會表示，近日聽到許多民眾反映，打流感疫苗大排長龍、甚至到了醫療院所或衛生所但沒有疫苗可打，也引起恐慌，但他說疫苗量供給充足，民眾無須恐慌。

陳時中指出，今年公費疫苗延後開打，民眾接種相當踴躍，比往年同期成長許多，截至目前已經打了162萬劑，配送出去的疫苗則已有317萬劑，量絕對是夠，但目前的問題是「不患寡、患不均」。

根據疾管署統計，今年流感疫苗平日接種量約20多萬劑，比往年同期成長4成；其中學齡前幼兒接種數更高於去年同期一倍。

為了因應地方衛生所傳出的困境，陳時中已主持與各衛生局的協調說明會，並責成相關單位啟動應變機制，有專責調度單位，且加速疫苗配送。

根據最新的疫苗配送時程，預計12月18日及12月20日可提前配送共計59.5萬劑公費流感疫苗，供各縣市政府衛生局彈性調度。另約149萬劑疫苗也將提前陸續於12月底前配送，其餘疫苗將於明年1月3日前全數配送完畢，緩解各縣市疫苗調度壓力。

疾管署副署長羅一鈞說，新的疫苗配送時程比原訂時程已提早，有縣市的校園接種本來因應疫苗狀況有延後施打，但新的時程應有助調整、及早接種。

衛福部提醒，民眾近期若有公費流感疫苗接種需求，建議可透過疾管署「流感防治一網通」網頁（https://antiflu.cdc.gov.tw/），或至各縣市政府衛生局網站查詢鄰近合約院所，並請於出發前先打電話確認，以節省等候時間及避免白跑一趟。