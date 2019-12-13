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觀光列車改造塗裝首航 台鐵局長：基隆站將變商業中心

2019-12-13 14:52聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，今天首航至基隆站，台鐵局長張政源說，未來基隆車站周邊將提供包括旅運、休閒、購物、餐飲、停車等多元化生活服務機能，基隆站將來會從交通中心轉變為商業中心、生活中心，甚至是區域性的經濟中心、北台灣的消費新天地。

台鐵局長張政源、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長李綱、微風策略長廖曉喬見證，歡迎大家搭乘列車到基隆，暢遊景點欣賞基隆美。

這列6007次列車到站後，台鐵在基隆車站北出口0公里里程標處舉行記者會，由台鐵資產開發中心簡報「基隆火車站周邊台鐵土地開發規畫情況」，並公開車廂內裝布置。

張政源表示，在基隆市政府完善的「西岸都更綱要計畫」引導下，都市環境改造刻正一步一步的進行，除了在今年9月，台鐵局與基隆市政府簽訂「基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」行政契約，正式委請基隆市政府辦理招商。後續台鐵局在基隆站周邊仍有部分土地將持續與基隆市政府合作，共同打造優質海港城市，重塑舊市區整體環境。　　

他說，未來基隆車站周邊將提供包括旅運、休閒、購物、餐飲、停車等多元化生活服務機能，基隆站將來會從交通中心轉變為商業中心、生活中心，甚至是區域性的經濟中心、北台灣的消費新天地。

張政源指出，基隆車站新站104年通車後，因為月台及軌道地下化產生一些可活化土地，如何開發利用一直是本局最重要課題。在此，非常感謝基隆市林市長對於基隆車站周邊有完善的整體規畫，除了考量火車站、客運轉運站及基隆海港互相串接連通外，也以以大眾運輸為導向的都市發展及車站城市的城市規畫角度，在車站周邊土地規畫商業活動設施，帶動市中心之整體都市發展，共同推動鐵道資產活化。

「台鐵近年來一直致力於沿線車站的資產活化與土地開發，每一個車站就像一顆珍珠。未來在與基隆市政府合作開發下，相信基隆火車站一定是最閃亮的那顆珍珠。」　　

曾姿雯指出，鐵路運輸對基隆通勤族是重要運輸，位於月台上方的城際轉運站，在今年6月動工，未來完工後，將是基隆新地標，搭配國門廣場，有更舒服人行步道空間，港口城市地貌、街景將截然不同。

曾姿雯表示，市府近年推正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠等打卡景點，望海巷廊帶自行車步道串聯，基隆觀光是有前瞻性，台鐵觀光列車來的正是時候，郵輪客在觀光公車之外，也能搭乘觀光列車，穿梭城市欣賞基隆美學，歡迎大家到基隆。（空白影片由市府提供）

台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，今天首航至基隆站。圖...
台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，今天首航至基隆站。圖／基隆市政府提供
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台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，今天首航至基隆站。圖...
台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，今天首航至基隆站。圖／基隆市政府提供
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台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，今天首航至基隆站。圖／基隆市政府提供
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基隆台鐵列車

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