台鐵復興新美學亮相 今起連3天北車大廳展出

台鐵觀光列車內裝座椅呈現藍灰相間。 圖／台鐵局提供 分享 facebook

台鐵以新美學改造的觀光列車內裝實景照首度曝光，跳脫過去清一色的藍色座椅，設計藍灰相間的座椅，象徵著大自然中的海與石，設計主題定調為「秋天的風」。台鐵即日起於台北車站大廳舉辦「鳴日─台鐵美學復興論壇FUTURE-RENAISSANCE」系列活動，現場呈現兩款新購列車及一款改裝列車。

觀光列車因車廂使用已將近20年，設備及內裝樣式均顯老化，今年2月台鐵推出新改裝的環島列車，內裝配色挨批。連交通部林佳龍都說，「內裝我看了都汗顏」，要求台鐵成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」。外觀改裝首先被台鐵迷搶拍到，是黑橘配色，獲得極高評價。內裝今公開。

台鐵觀光列車外觀黑橘配色新樣貌。 圖／台鐵局提供 分享 facebook

列車內裝是由柏成設計團隊、台鐵局內員工與美學諮詢小組討論後，定調以「秋天的風」為設計主題，強調自然、在地、樸質。未來由台灣車輛公司改造13輛車分A、B兩方案；4輛採A方案；9輛採B方案進行改造，期能成為第二代觀光列車。

台鐵局長張政源說，台鐵就像兩條鐵軌般「硬邦邦、冷冰冰」，離美學有很長的距離，大家對於美的需求也越來越高標準，所以台鐵對於社會的期望與建議，「我們覺得是時候了」，台鐵應該要在美學設計上，下一點功夫。

台鐵指出，此次在列車製作環節以及設計作品之間，台鐵與設計師經過數次討論，從車輛美學理念、設計原件解剖，呈現作品背後的思考，表達台鐵如何從人本美學中，找到實用與美感並存的平衡點。

台鐵今起於台北車站大廳一連3日舉辦特展，藉由設計始末呈現列車設計過程的各種激盪。