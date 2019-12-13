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拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57聯合報 記者 柯意如／即時報導

提到善良，很多人會想起網路名言：「聰明是一種天賦，善良是一種選擇（amazon創辦人－Jeff Bezos）」，或是「有錢的話，我也會很善良（韓片－寄生上流）」，看到這裡突然想嘆「人生好難」，其實「善良」是人性中優點，不該讓它變成你的弱點，如果善良溫暖是一個正確選擇，那就要做一個略帶鋒芒且有原則的「好人」。

「善良」是人性中的優點，不能讓它變成你的弱點。圖／ingimage提供
「善良」是人性中的優點，不能讓它變成你的弱點。圖／ingimage提供
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善良，更要堅持原則

歲月讓你成熟，善良的人會因年齡漸長「理解世故」，但不會因此「變得世故」，最難能可貴的溫柔本質，就是永保善良的一顆心。

人過了一定年紀後有許多事情需要選擇與放棄，善良的你總想要幫助別人，但更應該要學著先照顧好自己的一切。謹記堅持溫柔作風的人，更必須重視個人原則，過度想要無限滿足他人期待，會忽略了自己身心都累，甚至影響到實際生活。除了堅持原則，也要對那些嘴上老是掛著「我是為你好！」，卻總是沒考慮到你立場的人，學會說「No！」。

善良，不等於「濫好人」

這次，我想當好人！但每個人都不可能討好所有人。

壓力沉重的三明治世代，無論是職場、家庭、婚姻愛情，很多人都希望盡量以和為貴，才能過得順風順水，但如果在生活各類場景中，總習慣當「濫好人」卻不去溝通，其實對方也會漸漸把你的付出視為理所當然。

自身重要還是虛幻的面子重要？從小事情開始，學會「適度接受、即時溝通、合理回絕」，選擇願意與你互相理解的朋友，以公平的對待互相回應，別讓自己太委屈。

善良的內心要變更強大

自我療傷是很重要的成長過程。一次次妥協卻換來無視，被誤會或不被理解？這是日常經常會碰到的事情，或許讓人難免會感到灰心。

無論是好人或爛人，總會在某個時間點遇上，要做到事事善解人意是很艱難的要求，況且別人也沒有義務主動體諒理解你的心情，能扶起自己的往往只有「自己」，擁有善良的內心也要學習如何讓自己變得更強大。

熱門暢銷書《你的善良必須有點鋒芒》，整理了12個過得善良且有力的法則，如果「善良」過下去是你自己的選擇，從現在開始就別和自己「過不去」，願我們聰明又善良。

●《你的善良必須有點鋒芒》書摘金句

1.「可以替人著想，但要為自己而活。」

2.「越是善良，待人底限要越高。」

3.「與其明哲保身，不如立場鮮明。」

4.「深諳世故卻不世故，才是成熟的善良。」

5.「醜話先講在前頭，一點也不醜。」

6.「照顧別人之前，先把自己顧好。」

7.「做人要學著適度零容忍。」

8.「你的善良，只留給善待你的人。」

9.「吃虧就是吃虧，被占了便宜哪來的福。」

10.「別人對你好是因為別人喜歡，你對別人好是因為自己甘願。」

11.「一昩胸懷天下，只會讓自己不爽。」

12.「有時候，你沒有逼自己，你不會知道自己有多優秀。」

以上摘自《你的善良必須有點鋒芒》，采實文化出版社提供、作者／慕顏歌，電子書連結

《你的善良必須有點鋒芒》，作者：慕顏歌。圖／采實文化提供
《你的善良必須有點鋒芒》，作者：慕顏歌。圖／采實文化提供
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《你的善良必須有點鋒芒2：如何聰明善良，才能讓你做個內心柔軟，但有骨氣的好人？》...
《你的善良必須有點鋒芒2：如何聰明善良，才能讓你做個內心柔軟，但有骨氣的好人？》，作者：慕顏歌。圖／采實文化提供
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