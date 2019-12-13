即日起3天到北車大廳看新車 體驗台鐵美學復興

台鐵以新美學改造的觀光列車內裝實景照首度曝光，跳脫過去清一色的藍色座椅，設計藍灰相間的座椅，象徵著大自然中的海與石，設計主題定調為「秋天的風」。台鐵即日起於台北車站大廳舉辦「鳴日─台鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動，現場呈現兩款新購列車以及一款改裝列車。

觀光列車因車廂使用已將近20年，設備及內裝樣式均顯老化，今年2月台鐵推出新改裝的環島列車，內裝配色挨批。連交通部林佳龍都說，「內裝我看了都汗顏」，要求台鐵成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」。外觀改裝首先被台鐵迷搶拍到，是黑橘配色，獲得極高評價。保密到家的內裝今終於公開。

列車的設計概念與歷程，內裝是由柏成設計團隊、台鐵局內員工與美學諮詢小組討論後，定調以「秋天的風」為設計主題，強調自然、在地、樸質等特色。未來由台灣車輛公司執行改造13輛車分A、B兩方案；4輛採A方案；9輛採B方案進行改造，期能成為第二代觀光列車，未來可提供運務處作為服務升級商務專列之運用。

台鐵局長張政源今天表示，台鐵如同兩條冷冰冰的鐵軌，但現在是時候了，應該要在美學設計下功夫，呈現台鐵美麗的轉變。

台鐵今起於台北車站大廳一連3日舉辦特展，藉由設計始末呈現列車設計過程的各種激盪。展區內容公開兩款新購列車以及一款改裝的設計原件以及列車新裝內容，包括韓國現代樂鐵團隊設計的空調通勤電聯車、以靜謐的移動驚豔大眾的日本日立團隊設計城際電聯車，以及台灣設計團隊改裝的橘黑輝映的觀光列車。

張政源說，台鐵就像兩條鐵軌這樣「硬邦邦、冷冰冰」，離美學有很長的距離，但社會一直在進步，大家對於美的需求也越來越高標準，所以台鐵對於社會的期望與建議，「我們覺得是時候了」，台鐵應該要在美學設計上，下一點功夫。

台鐵指出，此次在列車製作環節以及設計作品之間，台鐵與設計師經過數次討論，從車輛美學理念、設計原件解剖，呈現出每一作品背後的過程以及思考，表達台鐵如何從人本美學中，找到實用與美感並存的平衡點。