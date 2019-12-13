市售農產品農藥殘留檢驗 不合格率近一成

市售農產品每十件就約有一件農藥殘留不合格。衛福部食藥署公布今年第三季市售農產品農藥殘留監測，總計抽驗911件農產品、進行374項農藥殘留檢驗，結果發現有77件農產品農藥殘留量不符規定，不合格率9.5%。不合格產品的販售地點，包括全聯、愛買、家樂福、大潤發、千葉火鍋等多家知名業者。

衛福部食藥署與地方衛生局抽驗結果顯示，桃園大潤發的紅鳳菜經檢出有五種農藥殘留不符規定，其中農藥馬拉松是標準值的4.51倍；桃園愛買販售的芹菜名稱標有「履歷」，但被驗出農藥理有龍與賓克隆分別超標3.85倍與1.352倍；嘉義全聯有油菜經檢出農藥亞滅陪是標準值的1.52倍；嘉義家樂福有韭菜、芫菜、青花菜被驗出不得檢出的農藥；竹北千葉火鍋的辣椒被驗出不得檢出的農藥，甜椒則有微量超標農藥。

衛福部食藥署表示，不合格產品已責成地方政府衛生局處辦，同時要求衛生局追查源頭，移請農政機關依法進行農民用藥輔導等源頭管理措施。