天冷吃鍋窩居不運動 醫師傳授四招不怕血壓飆高

最近寒流來襲，氣溫驟降，一位中年男性，平時血壓控制良好，這次定期回診卻發現血壓飆高，「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力表示，因血壓上升的患者人數明顯增加達五成，他提醒，有高血壓、高血糖及高血脂等三高患者，在這種天氣容易有突發的惡性高血壓，他並傳授四招預防之道，避免高血壓引起的高風險。

「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力表示，這患者雖未出現頭暈、胸悶等不適症狀，但定期回診時卻發現收縮壓164 mmHg、舒張壓111 mmHg，平時他則都能控制在收縮壓120~130 mmHg、舒張壓80~90 mmHg，屬正常範圍內。

李宇力進一步表示，天氣冷造成血管收縮，血壓容易上升。而合併有高血糖、高血脂的病患，在冬天由於喝熱湯，吃火鍋，加上天氣冷不喜歡運動，吃飽飯容易躺在沙發上，也將造成血糖血脂上升。而血糖、血脂上升也將進一步的推升血壓。因此有三高的患者，在這種天氣容易有突發的惡性高血壓，甚至造成中風、心肌梗塞等危險情況，不得不防。

李宇力醫師提醒，通常當血壓升高時，有些患者會有頭暈、頭痛、胸悶及胸痛等症狀，但也有許多人症狀不明顯，但血壓已經悄悄上升，造成血管破裂的風險，可謂「無聲的殺手」。