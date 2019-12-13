健保署長：推使用者付費才能遏止醫療浪費

健保署長李伯璋以「使用者付費是防醫院鑽漏洞良方？」為文投書媒體，指出推使用者付費才能有效遏止醫療浪費。他受訪時也說，此路並不容易，有賴努力溝通、尋求共識。

衛生福利部中央健康保險署為避免醫療資源浪費、健保永續發展，推動大醫院門診減量政策，盼分流病患到基層院所。但近日傳出北市聯醫疑似作假帳達到減量2%目標，且有數家大醫院都有類似狀況。但醫界也有不同討論，區域醫院協會認為政策推動粗暴對待區域醫院，相關政策應做調整。

李伯璋12日晚間投書媒體，以「使用者付費是防醫院鑽漏洞良方？」回應聯醫事件，也點出推動「使用者付費」是分級醫療方向之一，但有待凝聚共識。

李伯璋12日受訪時回應中央社記者詢問，大醫院門診減量政策是否失敗時也表示，「一半一半」。醫療端必須減少不需要的醫療浪費，但民眾端也是關鍵，必須牽引民眾改變就醫習慣，這需要時間醞釀。

李伯璋在蘋果新聞網的投書指出，「分級醫療」是總統蔡英文上台後的重要施政，透過調整「部分負擔」減少越級到大醫院就醫，但怕民眾看診習慣一時無法改變，民國106年4月調整部分負擔的幅度不大，成效當然未如預期。

投書指出，政策期待大醫院降低「初級照護」看診量，但許多醫院很技巧性利用申報疾病分類嚴重度來規避這項政策，造成病人就醫數據失真。107年基於抑制不必要的浪費與公平性，原擬恢復收取慢箋部分負擔費用，卻因全民健康保險會付費者代表要求先節省不必要醫療費用下，提案被退回。

李伯璋表示，每項醫療行為都有成本，但由於健保現行採論量計酬，加上收取部分負擔的金額不高，造成民眾頻繁看病，而醫療提供者也不斷衝高服務量，以致多年來國人1年平均就醫次數達15次，居高不下。

投書指出，有美國專家指出應訂定合理的就醫次數，超過必須加收自付額費用，不收自付額是違法，形同賄賂病人多看病，要加倍處罰，「在台灣若要如此執行，必須要各界溝通達成共識」。

此外，李伯璋也指出，目前門診就醫「藥品部分負擔」上限為新台幣200元，「檢驗檢查部分負擔」原先可收取最高上限300元，但在93年取消，以致西醫門診的檢驗檢查費支出大幅提升。

投書指出，健保署不是要限制民眾就醫，有不舒服仍要就醫服藥，但健保資源有限，健保是全民共同資產，美國醫療經濟學者任赫德（Uwe Reinhardt）說，「浪費就是罪惡」，盼望醫療體系能以依醫學倫理自我要求減少不必要醫療行為，未來研擬搭配「使用者付費」的成本意識，才能有效遏止醫療浪費。

李伯璋上午受訪時表示，使用者付費是分級醫療推動的方向之一，但並不容易，有待努力溝通、尋求共識。