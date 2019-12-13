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清除子宮頸癌為目標 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 09:56聯合報 記者李樹人／台北即時報導

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，HPV病毒不僅是對女性造成威脅，男性也逃不過。...
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，HPV病毒不僅是對女性造成威脅，男性也逃不過。圖／台灣癌症基金會提供
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由於性行為是感染人類乳突病毒的主要途徑，專家建議，小男生也應列入HPV疫苗施打對象，覆蓋率更高，台灣才有機會達成世衛組織「2030年清除子宮頸癌」政策目標。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，目前全球已有31個國家全面施打HPV疫苗，不分男女，我國礙於經費，去年底僅針對國一女生接種，國一男生未能列入施打對象。

蔡麗娟指出，許多人以為感染HPV（人類乳突病毒），只會引發子宮頸癌，其實不然，HPV還可能引發陰道癌、外陰癌、肛門癌、陰莖癌、口咽癌、尖形濕疣（菜花）等六癌一病。

蔡麗娟說，HPV病毒不僅是對女性造成威脅，男性也逃不過它的危害。此外，單從子宮頸癌防治政策來看，國一男生接種HPV疫苗，可以增加群體保護力。

目前台灣公費HPV疫苗屬於兩價劑型，但臨床流行病學顯示，除了16、18兩型致癌病毒之外，33、52、58等型別的病毒也嚴重威脅台灣女性健康，如能換成保護範圍更廣的疫苗，相信成效會更好。

除了疫苗之外，抹片是防治子宮頸癌的另一個關鍵。蔡麗娟指出，台灣於1995年開始推動抹片篩檢，30歲以上女性一年一次，但迄今仍有四成女性從未做過抹片，顯示面臨瓶頸。

由於國內初次性行為的年齡越來越低，蔡麗娟建議，抹片篩檢年齡應該下修至25歲，另將抹片列入孕前檢查、成人健診，就能提高篩檢率，找出更多的子宮頸癌癌前病變。

美國預防醫學委員會2018年起將抹片篩檢年齡降至20歲，每三年做一次，而各大醫學團體也擬定男女施打HPV疫苗的防治策略。蔡麗娟表示，疫苗加上抹片篩檢，雙管齊下，相信就能如期完成「2030年清除子宮頸癌」目標。

子宮頸癌疫苗

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