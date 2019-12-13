記得洋蔥式穿衣 吳德榮：早晚涼、白天微熱到下周三

午後冬陽灑落，伴隨陣陣微風吹送，讓人不禁放慢腳步，坐在公園裡靜靜享受這份難得的舒適與愜意。本報資料照片 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明東北季風減弱，氣溫回升，不過早晚溫差逾10度，預估要到下周四，北台灣天氣會明顯轉變，其他地區也略受鋒面及東北季風南下影響。

吳德榮指出，今天清晨各地溫度大致比昨晨略回升。比較特殊的是苗栗西湖，因為雲少靜風而有較強的輻射冷卻，更因地勢較高，氣溫降至10.1度，為全台平地最低溫。

他說，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（13、14日）兩天東北季風減弱，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴，僅東北部山區有局部零星降雨的機率。氣溫回升，各地白天舒適、早晚涼。北部16至26度、中部13至28度、南部14至29度、東部14至28度。

吳德榮表示，下周日至下周三（15至18日）各地皆晴朗穩定，為白天微熱早晚涼，日夜溫差大的天氣。下周日北部高溫接近30度，中南部在30度以上；到下周一至周三，西半部高溫更將升至30度以上。

他說，不過下周四（19日20時）的預測圖顯示，鋒面及東北季風南下，天氣明顯轉變，北台灣降雨、轉涼，其他地區亦略受影響。

中央氣象局表示，今天天氣和昨天相當類似，西半部天氣晴朗、東半部地區及大台北山區則大致多雲偶爾有些飄雨。日夜溫差仍大，各地低溫約13至17度，白天隨著東北季風減弱，氣溫較昨天回升，北部及東半部高溫約24、25度，中南部可達27至29度，要留意氣溫的變化適時增減衣物。

氣象局提醒，未來一周中南部留意日夜溫差大，下周日起北台灣也須留意日夜溫差。