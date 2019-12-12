強調精準醫療重要性 張善政自爆有「巴金森」基因

國民黨副總統參選人張善政今天表示，醫藥產業需與資通訊科技（ICT）結合，才能幫助精準醫療發展。他曾接受基因檢測，確認是否有家族失智症基因，篩檢發現基因序列無失智風險，卻有巴金森氏症之虞，他強調，注重預防、維持健康即可降低觸發風險，「這就是精準醫療的優勢。」

張善政今與桃園市醫療界有約，出席中壢天晟醫院舉辦「科技與醫療的對話」座談，他除了談及對醫藥衛生與長照政策的想法，也與醫界對話，和天成醫療體系董事長張育美、天晟醫院院長蔡芳生等人熱烈互動。

張育美表示，目前的長照2.0政策或長照ABC，不是每人都能懂，她身為集團CEO，就是把醫療做好，讓該照顧的民眾得到照顧。她提出大健康４.０，以醫療和長照建構大健康互聯網，提供智慧化的醫養服務，「努力把長照做到好。」

張善政則表示，台灣醫療生技產業最重要推廣的除了藥物和醫材，也包括ICT導入。他分享，他母親失智，二年前過世，加上舅舅也疑似失智症，讓他擔憂自己有失智症基因。於是他接受基因檢測，經過3個月判讀後，顯示他的基因序列無失智症變異，卻有另一個基因變異。

「變異的基因，專家判讀認為和巴金森氏症相關。」張善政坦言，他一聽到消息時相當緊張，但專家告訴他，文獻顯示只要身體沒有暴露在惡劣環境下，好好照顧健康，基本上是可以預防巴金森氏症的。張善政說，這讓他體會到，目前無論什麼疾病，幾乎都是發病後才到醫院，其實預防疾病相當重要。