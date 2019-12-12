親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

明志科大疑化骨水氫氟酸外洩 緊急疏散百名學生

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36聯合報 記者魏妤庭／即時報導

星宇航空獲得交通部民航局核發民用航空運輸業許可證，今（12）日再拿到首航3航點航線證書，自2020年1月23日起，天天飛澳門、峴港、檳城，分別是3班、2班、1班，時間安排更彈性，個人機票、團體旅遊行程預計下周同步開賣。

星宇航空明年1月23日啟航，預計澳門、峴港及檳城同日3航點齊發，皆是天天飛，分別是3班、2班、1班。其中，澳門最早7點半、峴港最早7點40分、檳城最早9點20分，讓旅客可以早點抵達當地觀光或辦公。個人機票及團體旅遊行程預計於下周同步開賣，屆時民眾即可到旅行社或官網搶購。

星宇航空董事長張國煒表示，針對區域性航點要每天飛航才滿足現代人旅行說走就走，以及彈性的配合商務客臨時且多變的行程，帶給所有旅客最大的便捷性。

其實在星宇航空公布拿到首航3航點航線證書前，3航線中的澳門價格就已在「星宇航空StarLux粉絲團」曝光，首航團費12,400元，農曆過年則是17,100元，春節過後價格調降到6,900元到8,300元左右。明（13）日星宇航空將舉辦機上餐發表會，除了機上相關設備受到矚目外，屆時其他航點的價格、具體開賣時間，將會是關注焦點。

星宇航空明年1月23日啟航，今日拿到3航點航線證書。圖／星宇航空提供
星宇航空明年1月23日啟航，今日拿到3航點航線證書。圖／星宇航空提供
分享
星宇航空公布拿到首航3航點航線證書。圖／星宇航空提供
星宇航空公布拿到首航3航點航線證書。圖／星宇航空提供
分享

澳門航線機票

延伸閱讀

星宇首航三航點航班時間公布 澳門線最早七點半...

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

習近平將出席澳門回歸活動 宣布多項利多措施

星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自...

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒...

星宇航空12月中將開賣 商務艙、經濟艙機上餐...

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

公共場所戴口罩防流感？醫強調「這件事」最重要

2019-12-12 17:33

藝人郭彥甫傳流感攻心 醫曝關鍵治療時機

2019-12-12 16:37

乳房植入物被爆有致癌風險！消費者該怎麼辦？

2019-12-12 14:55

強調精準醫療重要性 張善政自爆有「巴金森」基因

2019-12-12 20:39

萬年砧板危機重重 譚敦慈教你怎麼清洗

2019-12-12 20:25

年節禮盒選擇多 金格首創「開運旺財禮盒」還能送好運

2019-12-12 19:07

區域醫院要求門診減量目標打五折 健保署承諾積極檢討

2019-12-12 18:55

健康促進可望直接找治療師 醫師治療師團體隔空激辯

2019-12-12 18:53

台灣器官移植成國際之光 名醫蔡建松赴越南分享經驗

2019-12-12 18:30

翻轉老年歧視 老盟為銀領族加「職」

2019-12-12 16:46

「最雷旅伴」調查出爐：愛抱怨、雙面人最惹人厭

2019-12-12 16:13

40歲鎖匠直視LED燈照成高度白內障 新技術助他重見光明

2019-12-12 16:09

歌劇院2020台灣國際藝術節 11檔節目從科技切入藝術

2019-12-12 15:39

洗碗精不要「加水稀釋」 醫師曝原因：更容易腐壞

2019-12-12 15:37

台灣醫師至中國大陸執業 如何自保？

2019-12-12 15:36

新黨把關健保給付 強調應分級自費

2019-12-12 15:32

銅管樂團助健康 增加活動量與歸屬感

2019-12-12 15:32

馬祖老酒淡菜雞湯、巧克力開賣 柯文哲大啖給讚

2019-12-12 15:26

Mister Donut攜手外送平台 輸入優惠碼送波堤

2019-12-12 14:40

HPV無所不在 醫師：男女都該打疫苗

2019-12-12 14:22

「醫界雷公」陳楷模辭世 享壽91歲

2019-12-12 14:20

橘色提醒 未來一周中南部空品不佳

2019-12-12 14:14

台北一顆水餃賣6元太貴？ 內行網友揭「秘辛」

2019-12-12 13:46

銀髮族模特兒韻味十足 老盟推高齡人才再運用 

2019-12-12 13:37

國產新車準備好了！明年起換老舊機車最高補助5千元

2019-12-12 13:34

中部首家電子病歷最高等級認證醫院 急診留觀人數降41%

2019-12-12 13:31

頭痛6年找不出原因 射頻神經燒灼術15分鐘就搞定

2019-12-12 13:19

誤把胸悶痛當胃病 新婚少婦度完蜜月返國突休克

2019-12-12 13:18

漢堡王高雄門市開幕時間曝光！ 一百顆小華堡免費送

2019-12-12 13:11

年度關鍵字「與惡」奪冠 醫：思覺失調治療兩成可康復

2019-12-12 13:09

37年未追蹤 60歲結石患者驚見輸尿管7顆「糖炒栗子」

2019-12-12 12:42

境外汙染物來襲 環保署協調電廠降載

2019-12-12 12:13

台鐵定期花東實名制將上路 班次、何時要訂看這篇

2019-12-12 11:57

不是太厚就是貴 漁業署徵求漁民用救生衣的新材質

2019-12-12 11:53

北捷禁駕駛特休又扣分？ 北捷：勞動條件均優於勞基法

2019-12-12 11:50

漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人

2019-12-12 11:34

油國宣布將擴大減產 估下周汽、柴油都漲0.4元

2019-12-12 10:54

鄭明典：氣候預測運用「不是按個開關就能完成」

2019-12-12 10:53

【黃色笑話】「還好啦」

2019-12-12 10:43
看更多

熱門文章

台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛

2019-12-11 23:12

醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲

2019-12-12 09:47

台北一顆水餃賣6元太貴？ 內行網友揭「秘辛」

2019-12-12 13:46

金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？

2019-12-12 08:26

吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天

2019-12-12 07:43

印尼工作兩年！他寫下心路歷程曝「台灣最大優勢」網友讚爆

2019-12-12 15:46

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58

長照扣除額 上看20萬人恐享不到

2019-12-12 00:13

洗碗精不要「加水稀釋」 醫師曝原因：更容易腐壞

2019-12-12 15:37

男性寧可自慰也不愛愛？是否早洩 須符3條件

2019-12-11 23:28

COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」

2019-12-12 09:28

漢堡王小編狠角色 神回應網友客訴：漢堡不夾手他人

2019-12-12 11:34

「台灣沒有了，全世界看不到」 極度瀕危巴氏銀鮈復育成功

2019-12-12 11:31

明天空品慘兮兮！西半部全拉「橘色警報」 高屏「紅爆」

2019-12-11 22:01

每日星座運勢／雙子有機會獲主導權　財運令人羨慕

2019-12-12 00:00

頭痛6年找不出原因 射頻神經燒灼術15分鐘就搞定

2019-12-12 13:19

【生活見聞】劉雲英／感恩日記

2019-12-12 06:00

中山雙連「耶！心中山好好玩」5大耶誕必拍亮點

2019-12-12 00:17

孩子哭鬧就給手機？研究證實：太早接觸螢幕會影響語言能力

2019-12-12 10:50

台南人許願漢堡王展店 小編神回「華堡不給加糖」

2019-12-11 21:12

12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？

2019-12-12 09:13

「最雷旅伴」調查出爐：愛抱怨、雙面人最惹人厭

2019-12-12 16:13

開運絕招快準備！尾牙12星座「中大獎秘訣」幫自己加薪

2019-12-12 10:23

香港第一女神關之琳秀新行頭 網：果然是「巷仔內」的

2019-12-12 11:17

公費流感疫苗不夠打 地區急調度

2019-12-12 00:30

少婦天冷即手腳冰冷 原來罹患了「冷凝球蛋白血症」

2019-12-12 09:44

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／老師好愛地球

2019-12-12 06:00

藝人郭彥甫傳流感攻心 醫曝關鍵治療時機

2019-12-12 16:37

馬汀鞋經典8孔靴千元有找！鞋迷歡呼：我還不買爆它

2019-12-12 16:50

全家便利商店「BT21集點」再一波！雪花球、首次登場的公仔迴力車鐵粉必收

2019-12-12 13:05

大腸鏡檢查常得重做？ 醫師說：病患檢查前準備不足

2019-12-12 09:55

宜蘭規模3.8地震 最大震度4級

2019-12-11 21:48

39分鐘地牛連翻身！宜蘭今晚2震 最大震度4級

2019-12-11 22:35

破世界紀錄！北市動物園穿山甲 高齡22歲

2019-12-11 23:52

奶黃流沙、包餡芋圓太逼人！「4大超商獨家冬至湯圓」快吃一波

2019-12-11 21:01

國產新車準備好了！明年起換老舊機車最高補助5千元

2019-12-12 13:34

桃花太多也是負擔？這4大生肖容易犯桃花劫

2019-12-12 09:13

台鐵定期花東實名制將上路 班次、何時要訂看這篇

2019-12-12 11:57

誤把胸悶痛當胃病 新婚少婦度完蜜月返國突休克

2019-12-12 13:18

門診減量為求達標 6醫院異常件數暴增遭追核

2019-12-12 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top