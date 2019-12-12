星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

星宇航空獲得交通部民航局核發民用航空運輸業許可證，今（12）日再拿到首航3航點航線證書，自2020年1月23日起，天天飛澳門、峴港、檳城，分別是3班、2班、1班，時間安排更彈性，個人機票、團體旅遊行程預計下周同步開賣。

星宇航空明年1月23日啟航，預計澳門、峴港及檳城同日3航點齊發，皆是天天飛，分別是3班、2班、1班。其中，澳門最早7點半、峴港最早7點40分、檳城最早9點20分，讓旅客可以早點抵達當地觀光或辦公。個人機票及團體旅遊行程預計於下周同步開賣，屆時民眾即可到旅行社或官網搶購。

星宇航空董事長張國煒表示，針對區域性航點要每天飛航才滿足現代人旅行說走就走，以及彈性的配合商務客臨時且多變的行程，帶給所有旅客最大的便捷性。