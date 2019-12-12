萬年砧板危機重重 譚敦慈教你怎麼清洗

歲末年終，過年大掃除，建議可一併檢視家中砧板的狀況，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈表示，家中的砧板千萬別買一個用到底，應區分生食、熟食，以及蔬果類的砧板，若是都使用同一個砧板恐會有交叉汙染，增加食物中毒的風險，而砧板若是已經出現黴斑建議可考慮更換新的砧板，度過新的一年。

譚敦慈表示，砧板有許多類型，木製、玻璃、塑膠等材質，木製以及塑膠材質最容易因為過度使用出現刀痕，平時砧板擺放的位置若處於潮濕，這些刀痕很容易長出黴菌，當砧板出現一條一條黑色的紋路，大概就是黴斑所致，見到黴斑建議可以先用一比一千的漂白水清洗，僅建議用於非木製的砧板清洗。

譚敦慈表示，木製的砧板若是使用漂白水清洗，漂白水會滲透到木質纖維中，即使清水清洗過後也可能殘留在木製砧板，後續切食物時就很能會讓食物沾染上漂白水，反而不好，能使用漂白水清洗的僅建議塑膠類或是玻璃類等砧板。

譚敦慈說，砧板的保存方式，一定要放在通風處，清洗後就得架起來晾乾，若是時間上允許，也建議可以定期透過煮沸的熱水消毒砧板，無論是用熱水淋在砧板上，或是直接放在大鍋子裡加熱都可以，只是該方式不建議用在塑膠材質的砧板，主要是針對木質砧板的消毒方式。

譚敦慈說，砧板若沒有妥當的清洗或是更新，藏匿的黴菌或是毒素等，都會影響健康，也可能造成食物中毒，不可不慎。