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年節禮盒選擇多 金格首創「開運旺財禮盒」還能送好運

2019-12-12 19:07聯合報 記者張芳瑜／即時報導

年節將近，民眾送禮需求量大增，老字號品牌「金格KÖNIG」今(12)日發表了新春市場上首創的「開運旺財禮盒」，同時也邀請風水老師湯鎮瑋分享，2020金鼠年該如何送禮還能送上好運氣；甜點品牌「微熱山丘」也因應春節，首次推出具有吉祥意涵的新年限定新品「平安旺來禮盒」，搭配專屬的布提袋，讓送禮體面大方。

金格食品為迎接品牌40周年的到來，近期更是大玩聯名、拚設計、推限量，2020春節禮盒以「開運旺財」主題貫穿，更力邀茶日子、可夫萊、美珍香聯名，打造豐富的送禮組合。金格食品企劃部經理彭麗雯表示，今年的禮盒款式選擇更多，當中新品多達9成，預估可以帶動整體業績約2成，其中，企業送禮首選體面又大方的「春耀精品包」系列；聯名限量2000盒的「金玉滿堂藏寶箱」外觀精美又喜氣，還加入了超人氣甜點達克瓦茲；「雙手雙福招財貓」則象徵能招人緣、招財運，除了價格划算只要99元，還可享買一送一的春節限定優惠。

風水老師湯鎮瑋也剖析了金鼠年的流年運勢，像是將象徵食祿的聚寶果盒，擺設在家中的各個方位，例如客廳能催旺事業財、玄關則旺貴人財，而2020年西北方更是迎財神吉位，準備財神長崎蛋糕則可興旺家運，使福氣滿滿、豐收有餘。此外，湯鎮瑋也現場分享如何將禮盒改造為聚寶盆，在食用完的「藏寶箱」禮盒放入新台幣組成的五色鈔，就能輕鬆創造居家風水金庫。 即日起，早鳥預購金格年節禮盒還享7折優惠，12/25起加碼抽抽樂活動，除了滿額贈品牌紅包，還可以抽新春小禮。

微熱山丘的「平安旺來禮盒」則以象徵新年喜氣的紅色為主，選用雙層抽屜設計，上下層各裝有四顆平安餅及旺來餅，下層抽屜印有「春」字，懸掛牆上即成應景春聯，上層抽屜則可以讓大家自由塗寫，設計獨一無二的春節裝飾。禮盒中有使用台灣土產鳳梨製作旺來餅，搭配日本青森縣紅玉蘋果製成果丁、果醬內餡的「平安餅」，餅面上的「鳳梨花」壓紋設計，象徵新的一年好運旺來。即日起至12/13「平安旺來禮盒」於微熱山丘官方網站、全台門市、To Go專櫃開放早鳥預購(僅桃機To Go 專櫃不提供預購服務)，預購期間指定12/20至明年1/15到貨，即享有買10盒送1盒的早鳥優惠。

風水老師湯鎮瑋(左)、Lamigirls倪暄(中)為品牌站台。圖／金格食品提供
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金格「金玉滿堂藏寶箱」定價1280元起。圖／金格食品提供
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金格「開門見喜財神蛋糕」定價490元。圖／金格食品提供
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金格2020春節開運旺財系列禮盒。圖／金格食品提供
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微熱山丘「平安旺來禮盒」售價750元。圖／微熱山丘提供
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金格「雙手雙福招財貓」售價99元。圖／金格食品提供
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春節品牌

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