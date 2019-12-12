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美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

區域醫院要求門診減量目標打五折 健保署承諾積極檢討

2019-12-12 18:55聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

衛生福利部全民健保署去年7月起要求區域級以上醫院門診減量，減量幅度已由最初的2%成長到3.96%，部分醫院為了達標甚至自行吸收門診超量費用。衛福部雖宣布明年首季暫緩推動，但對醫界來說，暫緩並未直接回應問題核心，區域醫院協會今直接提出兩點訴求，希望修正減量政策。

區域醫院協會今發聲明表示，門診減量政策於法無據，且已造成病人就醫權益受損、醫院被迫強轉病人等不正常生態。粗估區域醫院2018年未達減量目標的部分總共被健保核扣高達16.3億元，政府要求區域醫院門診減量比率要和醫學中心相同，已造成醫院經營困難，有多家醫院甚至為了維持生存，自行降級為地區醫院。區域醫院協會呼籲健保署應將區域醫院門診減量目標調整為醫學中心的一半，也不要再要求偏遠地區的區域醫院門診減量。

健保署署長李伯璋表示，健保署瞭解醫院面臨的困境，也一直在努力解決問題，區域醫院的兩個建議是直指核心，健保署會積極檢討改善，另外包前門診減量的進程、使用者付費的部分負擔、溝通強化民眾對基層的信心、地區醫院及診所的不同觀點，都會通盤考量。

至於門診減量政策是否宣告失敗？李伯璋表示，應該是一半成功一半失敗。他說，國外民眾平均一年就醫次數僅五、六次，台灣民眾一年就醫平均次數15次，但目前門診減量政策對民眾端完全沒有要求，門診減量的關鍵是民眾就醫習慣持續改變，目前還需要更多時間。

健保衛福部

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