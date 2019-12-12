健康促進可望直接找治療師 醫師治療師團體隔空激辯

「我很喜歡跑步健身，很想知道如何避免受傷。」「我年紀雖大但身體硬朗，想知道如何預防失能。」這些常見的需求，物理治療師及職能治療師都能提供專業協助，但目前民眾必須先跑一趟醫院或診所，拿到某種診斷證明書，否則治療師若協助就是違法。

為了解決上述狀況，日前立法院社福衛環委員會通過物理治療師法及職能治療師法修正條文，最快明年「以健康促進、傷病預防、運動防護、延緩失能照護或特殊教育為目，且與傷病治療無涉者」，民眾可不需取得醫師之診斷照會或醫囑，直接找治療師服務。

消息一出，復健醫學會怒發聲明表示反對。聲明表示，此修訂是排擠其他專業人員，獨厚物理及職能治療師，造成密醫行為， 將使人蒙受生命健康的損害。

針對醫師反對論，物理治療與職能治療師團體也發出聲明逐一駁斥。學會公會表示，早年訂定相關法規時，是復健科醫師把所有的人都當作「病人」，在取得治療師服務之前，都要先經過復健科醫師 「診斷」。結果現在遇到問題，因為健康人並沒有疾病，因此無法「合法」接受物理治療師服務。學會公會怒批，把所有人都視為病人，是醫師團體囊括醫療費用最「合理」 的藉口，但卻讓不必要的健保支出無限上升，絕非國家之福。

學會公會強調，治療師的專業養成歷程與時俱進，具備可以直接服務一般大眾的能力，此次修法內容是針對非以疾病治療為目的的範疇，並沒有改變既有疾病治療相關的醫療業務，也沒有限縮其他專業人員的服務，治療師在醫療院所的執業模式也沒有改變，服務對象並非疾病患者，不會增加健保支出，甚至可以促進預防醫學發展，達到醫療支出、提高醫療效率、增進專業分工的目的。