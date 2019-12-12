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台灣器官移植成國際之光 名醫蔡建松赴越南分享經驗

2019-12-12 18:30聯合報 記者魏忻忻／台北即時報導

國防部軍醫局配合新南向政策，今由三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處處長鍾文正及組長鄭正育見證下，兩院簽署醫療合作備忘錄，未來雙方將依據備忘錄，進行包括分享臨床經驗與專業技術、醫療人員交流訓練、醫療互助合作。

除了蔡建松、副院長鄭澄意、一般外科主任陳登偉、心臟血管外科主任蔡宜廷、一般外科主治醫師樊修龍、國際醫療中心主任方文輝及器官協調師陳銘祥皆一同參與。

近年越南醫療產業的發展，器官移植也成為當前最被關注的醫療議題。台灣在心臟及肝臟移植治療經驗豐富，Da Nang General hospital及胡志明大學附設醫院邀請蔡建松及蔡宜廷針對心臟移植進行演講，陳登偉則分享肝臟移植經驗。

蔡建松指出，隨著簽訂此份涵蓋多面向的合作備忘錄，兩院間不僅能相互合作推動國際間醫療無國界理念，進一步強化兩國間的情誼，同時強調以「人」為核心，深化雙邊青年學者、學生、產業人力的交流與培育，協助東協及南亞國家培育醫療衛生人才。

蔡建松表示，三總作為一所教學型醫學中心，一直致力於與世界各國專業醫療院所交流，達到醫療無國界的願景。此次擬定的醫療合作備忘錄是雙方持續合作的重要里程碑。

三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處...
三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處處長鍾文正及組長鄭正育見證下，兩院簽署醫療合作備忘錄。圖／三總提供
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三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處...
三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處處長鍾文正及組長鄭正育見證下，兩院簽署醫療合作備忘錄。圖／三總提供
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三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處處長鍾文正及組長鄭正育見證下，兩院簽署醫療合作備忘錄。圖／三總提供
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三總院長蔡建松等代表赴越南參訪胡志明大學附設醫院，並在駐胡志明台北經濟文化辦事處處長鍾文正及組長鄭正育見證下，兩院簽署醫療合作備忘錄。圖／三總提供
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