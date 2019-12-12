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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

公共場所戴口罩防流感？醫強調「這件事」最重要

2019-12-12 17:33聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

流感季來襲，搭乘捷運、進出人潮眾多的公共場所，許多人都會戴起口罩以避免感染流感。但是醫師提醒，戴口罩雖然可以預防流感，但不代表就「戴上護身符」，勤洗手並且避免到人潮擁擠的公共場所，才是最重要的預防方式。

流感主要透過飛沫傳染，傳染力強、併發症嚴重，容易併發成為肺炎、腦炎，甚至心肌炎，其中5歲以下孩童、65歲以上老人，以及免疫力低下者，如孕婦、過度肥胖者與重病、慢性病患者為高危險群。根據衛生福利部疾病管制署統計，自2018年10月1日起至2019年3月23日止，共累計790例流感之併發重症病例，其中82例經審查為流感相關死亡，相當於每10位重症個案，就有1位死亡。

台灣感染症醫學會秘書長謝思民表示，許多人認為打了流感疫苗便不會得到流感，但流感疫苗只提供30％至80％的保護力，養成衛生習慣仍是最好的預防措施。

謝思民表示，預防流感有三大措施，一是充分休息、均衡飲食；二是避免到人潮眾多的公共場所；三是勤洗手，避免沾到流感病毒的手再去觸碰口鼻，引起感染。尤其人潮眾多的公共場所是流感的溫床，但許多人抱持「沒關係我戴口罩」的心態，以為戴上口罩到公共場所就像「戴上護身符」而忽略手部清潔。謝思民說，許多就診的病患是因為手摸門把、電梯按鍵與電燈開關等沾到流感病毒，再觸碰眼、耳、口、鼻而中鏢，因此最好常用肥皂洗手。

謝思民提醒，預防流感最直接有效的方式為接種疫苗，但平時也應保持良好生活作息與衛生習慣，才能盡量阻絕流感病毒的來源。若是出現發燒、極度疲倦等症狀，應盡速就醫並服用抗病毒藥物，以降低流感併發重症的機會。

許多人以為出入公共場所戴上口罩就像戴上護身符，不會得到流感。本報資料照
許多人以為出入公共場所戴上口罩就像戴上護身符，不會得到流感。本報資料照
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流感病毒流感疫苗

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