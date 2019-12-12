公共場所戴口罩防流感？醫強調「這件事」最重要

流感季來襲，搭乘捷運、進出人潮眾多的公共場所，許多人都會戴起口罩以避免感染流感。但是醫師提醒，戴口罩雖然可以預防流感，但不代表就「戴上護身符」，勤洗手並且避免到人潮擁擠的公共場所，才是最重要的預防方式。

流感主要透過飛沫傳染，傳染力強、併發症嚴重，容易併發成為肺炎、腦炎，甚至心肌炎，其中5歲以下孩童、65歲以上老人，以及免疫力低下者，如孕婦、過度肥胖者與重病、慢性病患者為高危險群。根據衛生福利部疾病管制署統計，自2018年10月1日起至2019年3月23日止，共累計790例流感之併發重症病例，其中82例經審查為流感相關死亡，相當於每10位重症個案，就有1位死亡。

台灣感染症醫學會秘書長謝思民表示，許多人認為打了流感疫苗便不會得到流感，但流感疫苗只提供30％至80％的保護力，養成衛生習慣仍是最好的預防措施。

謝思民表示，預防流感有三大措施，一是充分休息、均衡飲食；二是避免到人潮眾多的公共場所；三是勤洗手，避免沾到流感病毒的手再去觸碰口鼻，引起感染。尤其人潮眾多的公共場所是流感的溫床，但許多人抱持「沒關係我戴口罩」的心態，以為戴上口罩到公共場所就像「戴上護身符」而忽略手部清潔。謝思民說，許多就診的病患是因為手摸門把、電梯按鍵與電燈開關等沾到流感病毒，再觸碰眼、耳、口、鼻而中鏢，因此最好常用肥皂洗手。