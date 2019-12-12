陽明大學研究血清金屬濃度 與膽囊癌膽結石有關

陽明大學團隊研究發現，數種血清中常見的金屬與膽囊癌及膽結石有關，但相關因果關係有待釐清。此研究為少見關於膽囊癌的大型流行病學研究，受國際重視。

膽囊是人體重要消化器官，台灣每年約有千人罹患膽囊癌。根據105年癌症登記報告，膽囊癌發生率排名於男性為第18位、女性為第17位，當年有568人死於膽囊及肝外膽管惡性腫瘤。

陽明大學臨床醫學研究所副教授李美璇研究團隊，測量259名膽囊癌病患血清中常見的金屬，分別發現12種（砷、鎘、鉻、釩、硫、銅、鐵、鎂、鉬、硒、硼、鋰）金屬濃度與膽囊癌有關；6種（砷、鈣、鉬、磷、硼、鋰）金屬濃度則與膽結石有顯著相關。

李美璇下午接受中央社記者採訪時表示，此為目前國際針對膽囊癌研究中，樣本數最多、最大型的流行病學研究。研究出爐不久，即立刻刊登在研究肝臟疾病的重要期刊「肝臟學」（Hepatology）。

研究結果發現，砷、鈣、鉬、磷、硼、鋰等6種金屬的濃度愈高，罹患膽結石的風險愈低；而鎘，鉻，銅，鉬和釩的濃度提升，則會增加罹膽囊癌1.80到7.28倍不等的風險。

自然環境本來就存在各式各樣的金屬，人體內也需要微量的金屬元素來維持機能，不過一旦暴露量太高，可能導致病變甚至罹癌。

李美璇表示，研究的意義是提供金屬濃度與膽囊癌、膽結石的關連性證據，供後續研究和治療研究參考。但因研究樣本是膽囊癌患者的血清，究竟是因為金屬過量暴露導致罹癌或因罹癌導致體內微量元素濃度失衡，相關因果還有待更多研究論證。

檢驗方法也是此研究值得一書之處，李美璇說，過去受限於技術限制，只能測量1到2種不同金屬在血液中的濃度；此次研究是利用感應耦合電漿質譜儀法分析，一次可測量18種金屬濃度。

李美璇說，膽結石是膽囊癌的重要危險因子，約有3%膽結石病人會演變成膽囊癌。膽囊癌症狀不明顯，治療方式多半也只限於化療與手術，發現罹癌後存活時間通常不到半年。但民眾也無須恐慌，在此研究中，血液中的金屬濃度不見得與膽囊癌或膽結石有正相關。