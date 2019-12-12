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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

翻轉老年歧視 老盟為銀領族加「職」

2019-12-12 16:46聯合報 記者章凱閎／即時報導

台灣即將進入超高齡社會，長期關注銀髮族權益的中華民國老人福利推動聯盟辦理「高齡人才再運用」計畫，以「資深公民講師」、「健康餐食服務」及「玩美樂齡模特兒」等三種模式，打破以往外界對於「工作」二字既有概念，提出具有活躍老化意涵的社會參與、自我實現、經濟自由、身心健康等觀點，短期鼓勵銀髮族學習新技能，長期協助高齡者以各種形式重返職場。

中華民國老人福利推動聯盟（簡稱老盟）今天發表「高齡人才再運用」計畫成果，由長期擔任老盟志工的藝人郎祖筠及資深公民講師郭芬芬共同主持，國立陽明大學、台南YMCA及永和天主堂樂齡健康活力中心等三個單位的銀領新鮮人也都會到場分享。

老盟祕書長張淑卿指出，我國即將邁入「超高齡社會」，但過去大家印象中的老人，總是貼上了「依賴年輕人」、「增加醫療及社會資源成本」等負面標籤，事實上戰後嬰兒潮出生的人口，學經歷豐富，對於國家及社會貢獻很大，而且現在健康概念普及、醫療科技發達，許多人不說還真看不出來幾歲。這群逐漸邁入高齡的優秀人才，退休以後除了含飴弄孫，到處旅遊，我們更鼓勵這些65+人才結合第二專長的職涯、休閒與志願服務，讓退休生活更加精采。

張淑卿表示，老盟一直以來都一直非常善用高齡人力，不但理監事以高齡者為多，在推動各項服務時，也是依靠高齡者的經驗、熱情、號召力，較為成熟的應對方式，讓工作成果更加圓滿，例如辦理全國性的槌球錦標賽，就是由一群高年級工讀生來幫忙，而最近和電台合作辦理空中義賣，也是由高年級接線生來幫忙完成一筆筆愛心訂單，證明老盟一直在落實高齡人才再運用。

張淑卿也說，首先要扭轉外界（包含銀髮族本身）對於「工作」二字既有觀念，這裡指的工作並非與年輕人搶工作，而是針對銀髮族特質，以能夠彈性時間及符合體力為前提的兼職工作，這不僅符合聯合國老人綱領（WHO,1991）獨立、參與、尊嚴、自我實現及照顧的前四項，同時也兼具社會參與、自我實現、經濟自由、身心健康等優點，張淑卿秘書長認為，銀髮族投入就業市場不一定是因為經濟上的考量，許多人都是希望多學習，為社會貢獻一己之力，得到成就感，到外頭交朋友等，或者想要一圓自己的夢想。

高齡人才再運用計畫以高齡者「自主、自立、合作、互助」等四大原則出發，與國立陽明大學合作辦理「資深公民講師」、永和天主堂樂齡健康活力中心合作辦理「玩美樂齡模特兒」訓練課程，及與台南YMCA樂齡健康活力中心合作的「麥得輕食」、「志在咖啡」，以三個完全不同模式鼓勵銀髮族增加社會參與。

台灣即將進入超高齡社會，長期關注銀髮族權益的中華民國老人福利推動聯盟辦理「高齡人...
台灣即將進入超高齡社會，長期關注銀髮族權益的中華民國老人福利推動聯盟辦理「高齡人才再運用」計畫。圖／老人福利推動聯盟提供
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