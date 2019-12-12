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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

藝人郭彥甫傳流感攻心 醫曝關鍵治療時機

2019-12-12 16:37聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

藝人郭彥甫近日驚爆因流感併發心內膜炎，導致心臟疼痛緊急入院治療。一份針對一千多名25歲至55歲的流感調查指出，逾半數民眾對流感併發正衛教概念不足，其中又以心臟器官較為輕忽。台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，流感在呼吸道病毒中最嚴重且傳染力最強，容易併發肺炎、腦炎甚至心肌炎，若是感染流感，最好在48小時黃金治療期內投藥，降低併發重症的可能。

黃立民表示，當流感病毒量過高，可能會去攻擊其他部位造成腦炎、心肌炎等併發症，或是病毒作用過強導致身體的免疫系統自體反噬，造成嚴重呼吸道疾病、意識不清甚至休克、死亡。

黃立民說，預防流感接種疫苗是最直接、有效的方式，但若是感染流感，最好24小時內服用抗病毒藥物，最晚不要超過48小時，降低併發重症的可能。

台灣感染症醫學會秘書長謝思民表示，服用抗病毒藥物有三大目標，一是已感染流感者服用，以緩解症狀、降低體內流感病毒數量減少傳染他人機會的治療性用藥；二是預防性投藥，當家中有人感染流感，未感染者可預先服藥，降低受感染機會；三是在48小時的黃金治療期間內服藥，減緩病毒在體內的作用，減少併發症發生的機會。

謝思民表示，黃金48小時通常是指出現發燒症狀的48小時內，因此若出現類流感症狀，像是發燒、畏寒、極度疲倦，就要提高警覺，以免延誤最佳治療時機。

若是感染流感，最好在48小時黃金治療期內投藥，降低併發重症的可能。記者楊雅棠／攝...
若是感染流感，最好在48小時黃金治療期內投藥，降低併發重症的可能。記者楊雅棠／攝影
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醫師謝思民（左）與黃立民（右）呼籲若出現類流感症狀，像是發燒、畏寒、極度疲倦，要...
醫師謝思民（左）與黃立民（右）呼籲若出現類流感症狀，像是發燒、畏寒、極度疲倦，要提高警覺。記者楊雅棠／攝影
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