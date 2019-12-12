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40歲鎖匠直視LED燈照成高度白內障 新技術助他重見光明

2019-12-12 16:09聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

40歲的李先生是一名鎖匠，因此需長時間單眼直視LED強光，某日察覺眼前出現霧茫茫一片，前往診所檢查確診為白內障，但由於水晶體中央混濁程度太高，前使用傳統光學式檢查設備無法量測到準確的度數，還好搭配最新即時術中測量科技，才得以恢復裸視1.0，順利回到工作崗位。

50歲的陳先生為了找回年輕視力，三年前接受雷射近視手術，成功擺脫戴了數十載的沉重眼鏡，但過了幾年，發現自己看電腦螢幕越來越霧茫茫，確診白內障。所幸也透過術中即時測量科技，視力恢復1.0讓他直呼「重回裸視的感覺真好。」

白內障是全世界最主要的失明原因，據健保署統計，白內障手術一年近20萬例，彰化秀傳醫院副院長暨眼科主治醫生林浤裕指出，雖白內障最常發生在中老年人身上，但近年3C產品盛行，白內障患者年紀也逐漸下降。千萬別等到眼睛真的嚴重惡化再開刀，惡化會引起青光眼甚至失明。

林浤裕說，過去白內障手術測量精準測不易，許多患者自掏腰包選自費人工水晶體仍無法擺脫「霧煞煞」，術後還需戴眼鏡，隨醫療進步，目前可搭配術中即時測量新科技，拿掉混濁白內障後，進行測量植準確入人工水晶體，大幅改善受術後視力清晰度。

常聽人說換人工水晶體需要等白內障「熟」一點比較好，但林浤裕提醒，這樣的說法已過時，現今白內障手術以「超音波乳化術」成為主流，利用超音波將「核」震碎、吸出，水晶體太硬，就須加大超音波能量，恐造成角膜內皮層損傷，絕不建議「過熟」才做手術。

白內障手術的最佳時機並非人人相同，醫師通常要評估年紀、生活狀態和職業，林浤裕建議，「影響到日常生活」如上下樓梯、騎車看不清就要考慮動手術，強調每個人應視情況與醫師討論，找出最佳的治療時機。

台灣白內障及屈光手術學會理事林鴻源提醒，長時間、近距離使用3C產品可能造成視網膜跟黃斑部病變，防藍光保護設備有限，市面上只能抗25%藍光，減少使用時間才是不二法門，建議每半小時近距離使用眼睛就應休息5分鐘。

白內障是全世界最主要的失明原因，近年新技術提升受術後視力清晰度，左起台灣白內障及...
白內障是全世界最主要的失明原因，近年新技術提升受術後視力清晰度，左起台灣白內障及屈光手術學會理事林鴻源、術中即時測量科技恢復視力的陳先生、彰化秀傳醫院副院長暨眼科主治醫林浤裕。圖／眼科醫學會提供
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白內障手術視力

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