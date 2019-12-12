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新黨把關健保給付 強調應分級自費

2019-12-12 15:32台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

台灣醫療品質促進聯盟顧問藥師沈采穎（左）與律師陳麗玲（右）呼籲，應加強管理規範醫...
台灣醫療品質促進聯盟顧問藥師沈采穎（左）與律師陳麗玲（右）呼籲，應加強管理規範醫療手術自費市場。（photo by 新黨）
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「把關健保給付，落實分級醫療，規範自費醫療，庶民荷包得保。」新黨12日針對報載「北巿聯合醫院作假帳領健保」、「健保上看7,500億將破產」，台灣醫療品質促進聯盟顧問藥師沈采穎與律師陳麗玲呼籲，應加強管理規範醫療手術自費分級，並從立法及行政法規層面雙管齊下。

健保詐領重案輕罰

健保署稽核發現，聯合醫院「診察費為0」案件異常大量增加，經勾稽比對，這些不申報診察費案件所做的檢驗檢查等費用，都有向健保署申報，試圖閃避2%額度不計入門診量，經查今年第1季異常件數高達3萬2,000多件，遭健保追核5,500萬元，第2季更多、高達6,000多萬元，2季即被追扣上億元。

「醫院不能把病人當商品、把健保署當提款機！」沈采穎說，如果基層診所藥局詐領健保25萬點就需停約，以國軍台中總醫院附設民眾診療處，使用自費器材卻申報健保，勒令骨科業務停止1年；但某台北醫院跟民眾收取20~25萬達文西自費手術費用，又跟健保署請領健保費用達上千萬億點，卻只還錢1.2億了事。

健保破產、自費浮濫

「明年可能調降平均眷口數，要避免2代健保破產，明年恐需調漲費率，可是民眾真的吃得消嗎？」陳麗玲說，健保於85年開辦時費用才2,229億元，國發會5月才核今年健保費用成長率為3.708%至5.5%，估計109年健保總額應會落在7,400~7,500億。

短短20多年間，總額竟增加3.3倍，就算政府開徵補充保費也就是二代健保，但整體健保收入成長率卻遠落後健保總額成長率，健保從106年起，年年虧損百億元，去年虧266億元，預估今年破洞更大，恐達虧損逾400億元。

「使用達文西手術時間更長，病人還得自付20~25萬元，是否有必要？」沈采穎指出，像子宮肌瘤使用腹腔內視鏡手術時間短，且健保全額給付，手術傷口也與達文西相同，是小醫院都能做的一個手術，但大醫院卻總是以出血少、傷口小、復原快等理由，推銷病患自費使用達文西手術，顯然值得討論。

新黨針對醫院做假帳及健保瀕臨破產，呼籲「把關健保給付，落實分級醫療，規範自費醫療，庶民荷包得保。」（photo by新黨）

【更多精采內容，詳見

健保手術達文西

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