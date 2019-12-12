銅管樂團助健康 增加活動量與歸屬感

近期英國一項研究進一步顯示，參加銅管樂團，對人們的心理與身體均有益。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 參加銅管樂團有益身心靈！醫界一直提醒音樂對身心有許多益處，其中包括預防心血管疾病、減輕手術前的焦慮感，甚至是控制阿茲海默症病情。近期英國一項研究進一步顯示，參加銅管樂團，對人們的心理與身體均有益。其一部分影響來自「演奏樂器」本身，另一部分則來自「群體歸屬感」。

對身心有益

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員讓這346位銅管樂隊成員填寫問卷，問卷中詢問參與者他們參加銅管樂團後，在社交、情緒、精神狀態上的改變。結果發現，有203位參與者表示自從開始接觸銅管樂器後呼吸系統健康獲得了改善。

參與者表示，吹奏銅管樂器讓他們能更有效控制自己的呼吸、增加肺活量，甚至能改善原本的呼吸道疾病。許多參與者也在問卷中寫道，加入銅管樂團增加了他們的活動量，因為不只吹奏樂器是種體力活，排椅子、移動樂器也需要用用到體力。

除了「身體」的健康外，加入銅管樂團對團員的心理與情緒也有正面的影響。參與者表示，自己感受到的壓力水平降低了、更能面對高壓的環境，心理也變得更健康。其中原因包括演奏樂器能讓他們暫時忘卻日常中的煩惱與不愉快的事情，還有參與群體所帶來的歸屬感，甚至有一位參與者認為將專注力放在指揮的感覺與冥想有些類似。

幫助社會

根據《Medical Xpress》報導，總歸來說，參與銅管樂團能增進身、心靈健康，也能讓團員感受到歸屬感。而除了歸屬感外，當樂團從事募款、公益表演等有意義活動，也能或多或少促進社會的和諧與成長。

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