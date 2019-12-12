馬祖老酒淡菜雞湯、巧克力開賣 柯文哲大啖給讚

聖誕節及年節將至，民眾開始陸續採買伴手禮與年菜，連江縣政府抓準地方特色商機，推出「馬祖特色藏芯巧克力禮盒」及「老酒淡菜雞湯」，只要民眾動動手指、透過網路，就能把馬祖風味帶回家，台北市長柯文哲今天出席新品發表記者會，品嚐後也讚不絕口。

連江縣政府今天於台北市晶華酒店舉辦「鼠報年來福滿門、馬祖歲歲酒飄香」新品發表記者會，連江縣長劉增應表示，馬祖以前是戰地前線，大家較陌生，現在已是熱門旅遊地區，例如藍眼淚、梅花鹿、巨神像等，但很多美食，必須到馬祖才能品嚐。

劉增應表示，在經濟部協助下，除了推出「老酒淡菜雞湯」，業者也推廣「馬祖特色藏芯巧克力禮盒」，雖然馬祖沒有生產可可，但把馬祖老酒變成藏心巧克力，並用戰地風格禮盒包裝，只要透過超商及網路平台，就能方便品嚐馬祖的飲食文化。

台北市長柯文哲致詞說，他今年9月去馬祖市政交流，發現馬祖有特別的戰地記憶，觀光資源非常豐富，並大讚馬祖的高粱酒，有後來居上之勢，贏過金門的高粱酒，因為有八八坑道當作酒窖，上次去看就覺得「哇，這有前途」。

柯文哲也說，應該多鼓勵國人到馬祖觀光，台灣一年到日本旅客約600多萬，其中1/10去馬祖就夠了，與其給日本賺錢，還不如給自己國人賺就好，並預祝馬祖產品在台灣本島大賣成功。

隨後主辦單位安排下，柯文哲現場大啖「馬祖老酒淡菜雞湯」，知名美食家梁幼祥介紹產品時，柯文哲已經喝完雞湯，露出滿意表情。