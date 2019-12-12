研究：中年男女西化飲食 肥胖風險增3到6成

許多中年男女看似健康，未被診斷代謝相關疾病，但是健檢的血糖血脂結果卻已經出現紅字。最新研究發現，中年男女如果飲食偏西化，肥胖風險恐大增三到六成，反觀飲食謹慎者，肥胖風險可以減少一成。醫師提醒除了注意飲食健康，養成良好運動習慣也是維持理想體重的、遠離代謝風險的重要關鍵。

台北醫學大學營養學院從2001到2010年私人健檢機構的全台資料中，找出三酸甘油脂大於150 mg/dl、空腹血糖大於100 mg/dl的20到50歲男女性，排除有高血糖或高血脂家族史或其他慢性病者，也排除服用代謝或心血管相關用藥者，共14087人。研究者透過22個飲食項目的問卷將他們的飲食偏好量化，分析飲食和血糖、血脂、體脂肪等代謝相關指數的關係。

結果發現，這些中年男女高達8成不運動，其中越遵從西化飲食，男性BMI大於25的風險顯著上升27%、女性顯著上升66%，男性體脂肪超過30%的風險顯著增加26%，女性體脂肪高於25%的風險顯著上升52%。另一方面，卻只有看到越遵從謹慎飲食的男性BMI大於25的風險顯著減少12％，女性飲食謹慎的效果不顯著，肥胖風險僅下降約5%。

台北醫學大學營養學院院長趙振瑞表示，此研究是站在預防醫學角度，探討還沒有達到糖尿病或高血脂診斷標準。但相關數據已在邊緣值的中年男女的飲食，確定高油，高糖，高鈉的西化飲食較不利健康，纖維，低油，加工度比較低的謹慎飲食有助降低肥胖風險。

至於男女飲食效果的差異，趙振瑞表示，可能是因為研究收案的男女數量和年齡並不平均，男性人數占68％且較年輕。女性只占32%且以40多歲為主，荷爾蒙對心血管具有保護效果正在減退，所以女性結果較不顯著。但這並不代表女性不需注意飲食，因為研究仍可看到女性謹慎飲食，肥胖風險有降低趨勢。

振興醫院新陳代謝科主治醫師蔡世澤提醒，這篇研究再次證實了飲食的重要，但需要和運動相輔相成。因為體重絕對和運動有關，體態維持較好的人，各種代謝風險都會比較低。腰圍、血壓、血糖、血脂、高密度膽固醇這五項指標，有三項超標，就是「代謝症候群」，未來得到糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病與腦中風的機會都倍增，運動對於上述指標的維持都有幫助。