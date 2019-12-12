洗碗精不要「加水稀釋」 醫師曝原因：更容易腐壞

皮膚科醫生蔡逸姍表示沐浴乳或洗碗精加水稀釋，有可能增加細菌或其他微生物含菌量，變得更容易腐壞變質。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多人為了省錢，會將家中的洗碗精或是洗手乳等用品加水稀釋，以為有泡泡就能繼續使用，但這樣卻可能讓細菌在容器內滋生，造成越洗越髒的效果。對此，皮膚科醫生蔡逸姍強調千萬別這樣做，她說這樣加水稀釋一兩個月，可能會使清潔用品變得更容易腐壞變質。

蔡逸姍醫生10日在個人臉書粉絲團發文，表示一整瓶新的洗手乳或洗碗精太濃的話，千萬不要加自來水到瓶中稀釋使用，雖然這樣做感覺會較省錢，可以一瓶變兩瓶，但瓶中的含菌量同時也可能會增加，她說「自來水並非完全無菌，加到『一大瓶』沐浴乳（或洗碗精）瓶子後，有可能增加細菌或其他微生物含菌量，而產品本身添加的防腐劑，也因為濃度被稀釋，效果下降。」而在長時間使用下，清潔用品更容易變得腐壞變質。

但如果清潔用品快用完，瓶底只剩一點點，用到擠不出來時便可以加水稀釋，蔡逸姍說「因為兩三天就會用完了，這時是可以加水到瓶中稀釋，使瓶底剩餘的產品用的徹底。如果『搞剛（費工）』一點的話，也可以用煮過的開水放冷後稀釋，但還是老話一句儘速用完。」她強調加水稀釋的話，最好在3天內用完，並提醒「請大家『買多少，用多少』、『用多少，買多少』，不要貪便宜囤貨。」