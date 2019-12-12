魔鬼藏在細節裡~GoShare超夯原來沒這麼簡單!

共享機車「GoShare」從桃園啟航、攻進台北市場。 圖／GoShare 攝 分享 facebook

「共享」概念正夯，住房、乘車可以共享，代步的機車也在共享經濟當中駛出需求新商機。特別是在台灣，想在都會區快速移動，搭計程車太貴、踩Ubike費勁，共享機車格外切中上班族、學生的使用需求，難怪共享機車平台接連竄起。最近在社群討論熱度高、車輛流通率創下高峰的GoShare格外引人矚目，讓人好奇平台在使用設計上有何眉角？

運用網路與科技推出的電動機車Gogoro共享機車服務「GoShare」，2019年第三季從桃園市啟航，陸續攻進台北市場，讓共享電動機車服務在都會區掀起熱潮，在大街小巷、旅遊景點都可以看到讓人眼睛為之一亮的天藍色Gogoro機車搭配同款安全帽。

「GoShare」在短短三個月內吸引超過30萬名用戶，是如何殺入既有市場並立刻展露頭角？令外界相當好奇，我們來替大家一步步分析！

相信使用過共享機車的都知道在艷陽下、雨中尋車的痛苦。GoShare App導入智慧機器學習技術，累積使用者的騎乘習慣，提供業界首創的「一鍵尋車」功能，按下App介面下方的GoShare logo按鈕，系統就能夠根據過往使用者的騎乘習慣和路徑，聰明地推薦最適合的車！#APP聰明好用

聰明好用的APP，讓使用共享機車「GoShare」更加便捷。 圖／GoShare 攝 分享 facebook

除了簡單直覺的預約租車功能之外，GoShare App介面還蘊含了其他細心有趣的巧思。在App裡可以看到地圖上的車子們超級活潑，把地圖放大到小藍點變成車輛群、將手機往上輕甩，車輛們竟然會跳起來！彷彿球場邊的波浪舞，實在太可愛了！而App的地圖也是客製化，在Google Map基礎上重新設計，色調統一、介面簡潔，第一次接觸就能夠輕鬆上手。#實用又動感的地圖

安全也是使用共享機車服務時大家最在乎的重點。GoShare設計「車輛靜止180秒即自動上鎖」的機制，一旦立下中柱或側柱、閒置3分鐘後，GoShare車輛就會自動上鎖，安全更加有保障。但是，千萬別將手機鎖在車廂中，以免無法透過手機解鎖車輛。#安全細節講究

中柱或側柱立下且閒置3分鐘，GoShare車輛就會自動上鎖保障安全。 圖／GoShare 攝 分享 facebook

安全無憂還有很多細節，不說大家可能都很難發現！GoShare對車身和安全帽反光貼紙黏貼的位置、顏色相當在意，光是特殊規格安全帽的整體設計，就經過營運和設計團隊反覆琢磨，來回對樣就高達14次，確保美觀、耐用和安全。

獨特的GoShare Blue，從車體到配件都統一用色。 圖／GoShare 攝 分享 facebook

除了便利與安全外，不少喜歡騎GoShare的粉絲就是愛那萌翻天、辨識度極高的車身造型和色彩。GoShare車輛從車體到配件統一採用獨有的GoShare Blue，時尚有型、質感滿滿。十月在台北新入列的Gogoro VIVA車款外殼則是使用100%環保可回收的PP材質，騎乘在大街小巷間也不用擔心掉漆。#兼具時尚與環保的設計

電池狗是不是充滿科技萌？ 圖／吳杰攝 分享 facebook

看完這些GoShare的細節，是不是很想大讚品牌的用心？而這些別出心裁的設計竟是出自平均年齡不到30歲的團隊，年輕人跳脫窠臼的創意思維、以用戶體驗為核心的貼心發想，都是GoShare快速獲得消費者青睞的關鍵。當然，吸引消費者就是要耍科技萌，GoShare設計團隊特別把家喻戶曉的Gogoro智慧電池化身為GoShare騎士的好夥伴──喜歡在城市裡趴趴走的電池狗，增添使用上的樂趣。#科技原來可以這麼萌

共享機車在都會區因應需求而竄出新商機，在挑選前多比較各服務平台在安全性上的把關、客製化操作的貼心、整體外觀的設計等等細節，就不難理解GoShare為何能在短時間內擄獲30萬名用戶的心。

另外，12月31日前GoShare還有第一次騎乘前30分鐘免費、使用LINE Pay付款最高享有50% LINE POINTS點數回饋、換電賺騎乘金……等好康，要將這波隨租隨還的移動共享服務便利帶入更多民眾的日常生活。