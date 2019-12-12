台北一顆水餃賣6元太貴？ 內行網友揭「秘辛」

台北的民生物價近幾十年來變化大，連水餃等食物的價格也能很明顯感受到上漲。圖片來源／ingimage 分享 facebook

台北的民生物價近幾十年來變化大，連水餃等食物的價格也能很明顯感受到上漲。對此，有網友在網上發文表示台北有些水餃店都調漲，水餃變成一顆6或7元，讓她相當困惑，於是向網友詢問「北部的水餃到底憑什麼賣這麼貴呀」，對此許多網友紛紛留言，表示店租人事成本所導致，甚至有網友揭露低價水餃的秘辛。

原PO在「批踢踢女孩板」發文，表示除非是包鮮蝦口味的水餃，否則相較於台北，南部很少有賣超過5元的水餃，她氣憤地說「台北水餃一顆賣6元，憑什麼？」對此，網友紛紛留言，「南部的水餃店都不開冷氣吃到流汗」、「跟房地產一樣，只要同業有人開頭槍漲價，過沒多久就一家一家漲，漲到你不付都不行」、「別忘了基本薪資上調，人工變貴了啊」、「因為觀光客多，自然漲價」、「憑店租跟人事成本，還有物料成本」、「憑還是有人買單，基本經濟學原理」

而有位被其他人稱為水餃專家的內行網友也仔細分析出水餃成本，她表示一顆水餃的肉餡、菜底和皮的成本約落在1.5到2.5元間，若是買現成的皮會更貴一點，從製皮、絞肉、包餡等人事成本很難低於一塊，就一般店家而言，光水電、瓦斯、工錢的這些花費，成本就落在4元左右，一顆賺2元，一天賣2000顆，也才賺4000元而已，因此無論是在台北或南部，5到6元的水餃是合理偏低的價格。

另外，這名網友也透露低價水餃的秘密，她說「看你有沒有認識的豬肉攤商 去問他沒人要的豬脖子跟一些屠宰邊角料去哪裡了？ 去看新聞，有人拿一元水餃去化驗，去看看結果，貴的東西不一定有道理，但便宜的一定有原因。」