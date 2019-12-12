銀髮族模特兒韻味十足 老盟推高齡人才再運用 

「銀」領風潮，高齡者也能當老師、模特兒。中華民國老人福利推動聯盟，長期關注65歲以上（65+）高齡人才再運用議題。

為展現銀髮族結合生活經驗、培養第二專長及工作技能之具體成果，老盟與國立陽明大學、台南YMCA及永和天主堂樂齡健康活力中心合作辦理「資深公民講師」、「健康餐食服務」及「玩美樂齡模特兒」等社會參與、友善職場、圓夢等模組課程，並於今天分享成果。更有長者們圓夢，成為模特兒現場走秀。

成果開場由藝人郎祖筠、資深公民講師郭芬芬主持。郎祖筠表示，她長期擔任老盟志工已21年，未來也會是終身志工，語畢獲得全場掌聲。老盟理事長吳清同則表示，「我是65加10再加2」，今年已77歲，但年長者仍有很多事可做、即使年過65歲也能為自己加值。

老盟秘書長張淑卿表示，台灣雖即將邁入超高齡社會，但逐漸邁向高齡的年長者仍有其專長。老盟今天與陽明大學社會責任等單位成果發表，就是想翻轉民眾對「老人」較為負面的標籤，強化正向觀點，想讓全民與老人知道說，長者不是退休後只會看電視聊天跟旅遊，也能開啟65歲後的職涯與價值。